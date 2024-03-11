С утвержденным проектом. В Омске для долгостроя на 20-й Линии ищут нового владельца

Строительство магазина на пересечении 20-й Линии и 20 Лет РККА стартовало еще в 2010 году. Работы проводило общество с ограниченной ответственностью «Вера и К», которое в 2013-м уступило права по договору аренды участка компании «ФСК-Инвест». Так как застройщик не успел ввести здание, пока действовал договор аренды земельного участка под ним, в 2021 году объект незавершенного строительства выставили на торги за 337200 рублей.