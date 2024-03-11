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С утвержденным проектом. В Омске для долгостроя на 20-й Линии ищут нового владельца

11 марта 2024, 06:20
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске магазин-долгострой на 20-й Линии выставили на продажу за 7 миллионов

В 2021 году недостроенный продовольственный магазин на торгах выкупила омская предпринимательница Анна Бингерская-Гордон.

В Омске за 7 млн рублей продают объект незавершенного строительства и право аренды на земельный участок на пересечении улиц 20-я Линия и 20 лет РККА. Площадь недостроенного здания составляет 349,6 кв. м, а участка, предназначенного для строительства продовольственного магазина, — 1011 кв. м.

«Есть утвержденный проект строительства магазина, подготовлена вся проектная документация», — говорится в объявлении.

Продавец также утверждает, что уже получены все техусловия (газоснабжение, водоснабжение и электричество).

Участок с долгостроем-магазиномУчасток с долгостроем-магазином
Участок с долгостроем-магазином
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Строительство магазина на пересечении 20-й Линии и 20 Лет РККА стартовало еще в 2010 году. Работы проводило общество с ограниченной ответственностью «Вера и К», которое в 2013-м уступило права по договору аренды участка компании «ФСК-Инвест». Так как застройщик не успел ввести здание, пока действовал договор аренды земельного участка под ним, в 2021 году объект незавершенного строительства выставили на торги за 337200 рублей.

Его новой собственницей в августе 2021-го стала предпринимательница Алина Бингерская-Гордон из Омска. Готовое на 6% здание досталось ей за 2,4 млн рублей. Кстати, в августе 2023 года Бингерской-Гордон из-за строительства магазина с парковкой согласовали вырубку деревьев и 20 кв. м поросли.

Добавим, что ИП омичка зарегистрировала в 2020 году. Ей принадлежит компания «Силура Индастри», специализирующаяся на строительстве жилых и нежилых зданий. Чистая прибыль фирмы за 2022 год составила только 20 тысяч рублей.

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#Общество#Бизнес#Омск#Строительство#Магазин#Застройщик#Долгострой#Аренда земли#Предприниматель#Земельный участок#Новости#Юлия Истомина
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