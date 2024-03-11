С творогом и мясом. Стало известно, как омичи готовят блины на Масленицу

Так, наибольшее количество горожан пекут блины на молоке, на втором месте по популярности кефир, далее — вода. Меньше всего омичей используют для приготовления минералку и ряженку. Также различается и мука, которую выбирают для масленичного лакомства: это может быть рисовая мука, может быть овсяная или гречневая, некоторые используют кукурузную или манную.