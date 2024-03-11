С творогом и мясом. Стало известно, как омичи готовят блины на Масленицу

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Поисковые запросы омичей изучили аналитики «Яндекс». По информации, которую жители Омска чаще всего искали в прошлом году, специалисты составили рейтинг самых популярных способов приготовления блинов.
Так, наибольшее количество горожан пекут блины на молоке, на втором месте по популярности кефир, далее — вода. Меньше всего омичей используют для приготовления минералку и ряженку. Также различается и мука, которую выбирают для масленичного лакомства: это может быть рисовая мука, может быть овсяная или гречневая, некоторые используют кукурузную или манную.
Начинки для блинов оказались еще более разнообразными. Самым востребованным наполнением стал творог, после него — мясо, на третьем месте расположился сыр, далее — икра. Аналитики также отметили, что в Омске, чаще, чем в других городах, готовят блины с вишней.