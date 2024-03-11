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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

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С творогом и мясом. Стало известно, как омичи готовят блины на Масленицу

11 марта 2024, 13:07
Фото: 1MI
Иллюстрация

Стало известно, как омичи готовят блины на Масленицу

Аналитики изучили запросы жителей Омска и пришли к выводу, что, чаще всего, блины пекут на молоке и кефире, а для начинки используют творог или мясо.

Поисковые запросы омичей изучили аналитики «Яндекс». По информации, которую жители Омска чаще всего искали в прошлом году, специалисты составили рейтинг самых популярных способов приготовления блинов.

Так, наибольшее количество горожан пекут блины на молоке, на втором месте по популярности кефир, далее — вода. Меньше всего омичей используют для приготовления минералку и ряженку. Также различается и мука, которую выбирают для масленичного лакомства: это может быть рисовая мука, может быть овсяная или гречневая, некоторые используют кукурузную или манную.

Начинки для блинов оказались еще более разнообразными. Самым востребованным наполнением стал творог, после него — мясо, на третьем месте расположился сыр, далее — икра. Аналитики также отметили, что в Омске, чаще, чем в других городах, готовят блины с вишней.

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#Омск#Омская область#Новости#Масленица#Кулинария#Блины#Блин#Анастасия Баянова#Готовка#Традиционное блюдо
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