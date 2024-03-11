Работник «Омскметаллооптторг» получил компенсацию за травму 24-летней давности

Стоит отметить, что позже на производстве не было проведено расследование этого несчастного случая. Тогда мужчина обратился в суд и потребовал компенсацию морального вреда со своего коллеги и начальника. В суде учли, что истец не был пристегнут ремнем безопасности, и уменьшили сумму компенсации с полмиллиона рублей до 350 тысяч рублей.