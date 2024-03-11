Работник «Омскметаллооптторг» получил компенсацию за травму 24-летней давности

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
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Updated Сегодня, 04:24
Омич 24 года назад во время командировки получил серьезные травмы, из-за которых он утратил трудоспособность на 20%. Инцидент произошел в Новосибирске 3 августа 1999 года.
Как выяснилось, мужчина работал в АО «Омскметаллооптторг» в должности водителя-автослесаря. В командировке по приказу своего начальства он был вынужден уступить управление автомобилем другому водителю. Его коллега превысил скорость, потерял контроль над машиной, съехал с трассы и экстренно затормозил. Однако сотрудников ГИБДД вызывать не стали.
Стоит отметить, что позже на производстве не было проведено расследование этого несчастного случая. Тогда мужчина обратился в суд и потребовал компенсацию морального вреда со своего коллеги и начальника. В суде учли, что истец не был пристегнут ремнем безопасности, и уменьшили сумму компенсации с полмиллиона рублей до 350 тысяч рублей.