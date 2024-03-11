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Организаторы поделились новыми подробностями социальной акции «Выбирай Россию»

Организаторы поделились новыми подробностями социальной акции «Выбирай Россию»

11 марта 2024, 11:14
Фото: Правительство Омской области
О деталях проведения акции рассказали представитель организатора, член Общественной палаты Омской области Артем Коншу и ведущая 12 канала Юлия Ковыршина.

В прямом эфире 12 канала представитель организатора акции «Выбирай Россию», член Общественной палаты Омской области Артем Коншу и ведущая Юлия Ковыршина поделились подробностями социальной акции и ответили на вопросы, интересующие жителей региона.

Сколько всего будет подарков для жителей Омской области?

Для жителей Омской области подготовлено 378 подарков, в их число входят 5 новых автомобилей, столько же новых квартир и специальных призов по миллиону рублей. Также 363 участника смогут выиграть по 100 000 рублей.

Где получить купон акции?

Получить купон социальной акции «Выбирай Россию» можно будет в здании, где располагается избирательный участок, у представителя организатора. Нужно лишь прийти, сказать о желании приять участие в акции, после чего заполнить специальный купон.

Чем раньше я получу купон, тем больше шансов на успех?

«Сама система достаточно простая, у фонда заключен договор с генератором случайных чисел „Рандомус“, поэтому чем раньше вы приходите в здание, где находится избирательный участок и получаете свой купон, тем раньше его уникальный идентификационный номер поступит в общую базу», — поделилися представитель организатора акции Артем Коншу.

Как узнать победил ли мой купон?

«В прямом эфире 12 канала 3 раза в день на протяжении трех дней можно будет узнать номера счастливчиков», — рассказала ведущая 12 канала Юлия Ковыршина.

Среди частых вопросов также встречаются следующие: Кто заплатит налоги за подарки? Как правильно заполнить купон? Где еще узнать получу ли я подарок? В каком районе находится новая подарочная квартира? На них можно найти ответ, посмотрев прямой эфир 12 канала.

Акция проводится в рамках социального проекта «Россия — моя страна». Период проведения акции с 22 января по 19 апреля, акция регулируется ст. 1055 ГК РФ. Количество призов ограничено. Определение победителей состоится 15–17 марта. Организатором акции является Омский фонд РСП. Подробнее можно узнать на сайте организаторов, а также на сайте 12 канала.

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#Недвижимость#Омск#Омская область#Призы#Автомобиль#Акция#Квартира#Новости#Акции#Анастасия Баянова#Социальная акция#Выбирай Россию
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