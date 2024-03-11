Организаторы поделились новыми подробностями социальной акции «Выбирай Россию»

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
В прямом эфире 12 канала представитель организатора акции «Выбирай Россию», член Общественной палаты Омской области Артем Коншу и ведущая Юлия Ковыршина поделились подробностями социальной акции и ответили на вопросы, интересующие жителей региона.
Сколько всего будет подарков для жителей Омской области?
Для жителей Омской области подготовлено 378 подарков, в их число входят 5 новых автомобилей, столько же новых квартир и специальных призов по миллиону рублей. Также 363 участника смогут выиграть по 100 000 рублей.
Где получить купон акции?
Получить купон социальной акции «Выбирай Россию» можно будет в здании, где располагается избирательный участок, у представителя организатора. Нужно лишь прийти, сказать о желании приять участие в акции, после чего заполнить специальный купон.
Чем раньше я получу купон, тем больше шансов на успех?
«Сама система достаточно простая, у фонда заключен договор с генератором случайных чисел „Рандомус“, поэтому чем раньше вы приходите в здание, где находится избирательный участок и получаете свой купон, тем раньше его уникальный идентификационный номер поступит в общую базу», — поделилися представитель организатора акции Артем Коншу.
Как узнать победил ли мой купон?
«В прямом эфире 12 канала 3 раза в день на протяжении трех дней можно будет узнать номера счастливчиков», — рассказала ведущая 12 канала Юлия Ковыршина.
Среди частых вопросов также встречаются следующие: Кто заплатит налоги за подарки? Как правильно заполнить купон? Где еще узнать получу ли я подарок? В каком районе находится новая подарочная квартира? На них можно найти ответ, посмотрев прямой эфир 12 канала.
Акция проводится в рамках социального проекта «Россия — моя страна». Период проведения акции с 22 января по 19 апреля, акция регулируется ст. 1055 ГК РФ. Количество призов ограничено. Определение победителей состоится 15–17 марта. Организатором акции является Омский фонд РСП. Подробнее можно узнать на сайте организаторов, а также на сайте 12 канала.