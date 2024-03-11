Мгновенная смерть. В Омске будут судить водителя автобуса за смерть женщины-пешехода

До этого Город55 писал о серьезной аварии в Омской области. На одной из трасс вечером шел мужчина. Он направлялся навстречу к легковой машине по дороге, где его и сбили. Травмы оказались жесткими, так что пешеход там же и скончался. Подробности можно прочесть по ссылке, представленной ниже.