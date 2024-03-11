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Posted Сегодня, 07:19

Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

иллюстрация

Мгновенная смерть. В Омске будут судить водителя автобуса за смерть женщины-пешехода

11 марта 2024, 07:19
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске будут судить водителя автобуса за смерть женщины-пешехода

Мужчина раскаялся и полностью признал вину.

В Омске утвердили обвинительное заключение по уголовному делу 51-летнего мужчины. Он проходит по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Как считает следствие, фигурант допустил смертельное ДТП.

Инцидент произошел под конец 2023 года, в декабре. Мужчина был за рулем автобуса ПАЗ-32053. Рядом с домов № 8/1 по улице Дианова он сбил 62-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась прямо на дороге до приезда скорой помощи.

Фото: прокуратура Омской области

Следователи склоняются к версии, что водитель проявил небрежность. Омичка же шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина полностью признал вину, однако от уголовной ответственности ему не уйти. Санкции статьи подразумевают до пяти лет заключения. Уголовное дело водителя будет рассматривать Кировский районный суд.

До этого Город55 писал о серьезной аварии в Омской области. На одной из трасс вечером шел мужчина. Он направлялся навстречу к легковой машине по дороге, где его и сбили. Травмы оказались жесткими, так что пешеход там же и скончался. Подробности можно прочесть по ссылке, представленной ниже.

Это далеко не единственный случай с начала весны, где при авариях погибают люди. Так под колесами грузовой газели погиб пешеход на Красноярском тракте. Сразу правоохранительные органы не смогли установить личность погибшего. Прочитать об этом инциденте можно здесь.

Кстати, недавно в Омске мужчина попал под автобус из-за наледи. Он поскользнулся рядом с остановкой и упал прямо на дороге. Транспорт в это время подъезжал к ожидающим пассажирам. Омич получил травмы и отправился по скорой к врачам.

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#Происшествия#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#Суд#Прокуратура Омской области#Уголовное дело#Новости#Алина Ясинская
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