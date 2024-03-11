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Posted Сегодня, 07:42

Published Сегодня, 07:42

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Updated Сегодня, 07:44

иллюстрация

Медлить было нельзя. Самолет рейса Омск-Москва экстренно приземлился в Екатеринбурге

11 марта 2024, 07:42
Фото: Город55
иллюстрация

Самолет рейса Омск-Москва экстренно приземлился в Екатеринбурге

Инцидент произошел на маршруте, курируемом «Уральскими авиалиниями».

Стало известно о новом авиаинциденте с компанией «Уральские авиалинии». Сегодня, 11 марта, перевозчик организовал рейс из Омска в Москву. Однако лайнер так и не долетел до конечной точки, а совершил экстренную посадку в другом городе.

Самолет сел в Екатеринбурге. Как сообщается в телеграм-канале «Кухня Аэрофлота», экипаж решил приземлиться в Кольцово. Дело в том, что на борту одному из пассажиров стало плохо.

Бортпроводники знают, как оказывать первую медицинскую помощь, но это не помогло. Состояние мужчины ухудшалось, ему была необходима помощь квалифицированных специалистов.

После приземления пассажира отправили на госпитализацию в руки екатеринбургским врачам. Он находится в центральной городской больнице № 20. Самолет при этом там не остался — экипаж вновь поднял судно в воздух и отвез остальных пассажиров в столицу. В Москве они были уже в 11:29 по омскому времени.

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#Общество#Происшествия#Здоровье#Самолет#Омск#Омская область#Новости#Экстренная посадка#Алина Ясинская#Уральские авиалинии
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