Медлить было нельзя. Самолет рейса Омск-Москва экстренно приземлился в Екатеринбурге

После приземления пассажира отправили на госпитализацию в руки екатеринбургским врачам. Он находится в центральной городской больнице № 20. Самолет при этом там не остался — экипаж вновь поднял судно в воздух и отвез остальных пассажиров в столицу. В Москве они были уже в 11:29 по омскому времени.