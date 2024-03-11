Без конкретики по деньгам. Проблемную омскую гимназию №88 отремонтируют до конца лета

Все работы по контракту стоимостью 163,4 млн рублей «Домострой» должен был выполнить к 20 декабря 2023 года. Однако объект оказался более сложным: здание возводилось с многочисленными ошибками и пришло в аварийное состояние. Построить новую школу на небольшом участке не получится, остается только вариант с капремонтом. В депстрое уже назвали новый срок, к которому здание на 3-й Транспортной рассчитывают полностью отремонтировать.