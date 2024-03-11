Без конкретики по деньгам. Проблемную омскую гимназию №88 отремонтируют до конца лета

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
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Updated Сегодня, 07:36
7 марта проект капремонта гимназии №88 на 3-й Транспортной успешно прошел госэкспертизу. Как рассказали Городу55 в департаменте строительства, проверка потребовалась для сметной документации.
Разработкой документации занимались две компании — подрядчик «Домострой» из Омска, который и выполняет капитальный ремонт в здании гимназии, и томская фирма «Томстрой».
Все работы по контракту стоимостью 163,4 млн рублей «Домострой» должен был выполнить к 20 декабря 2023 года. Однако объект оказался более сложным: здание возводилось с многочисленными ошибками и пришло в аварийное состояние. Построить новую школу на небольшом участке не получится, остается только вариант с капремонтом. В депстрое уже назвали новый срок, к которому здание на 3-й Транспортной рассчитывают полностью отремонтировать.
«Контрактный срок — конец августа 2024 года», — сообщили Городу55 в ведомстве.
Добавим, что никакой конкретики по стоимости контракта в департаменте не дали. Возможно, подрядчику придется укладываться в изначальные 163,4 млн рублей, из которых «Домострой» уже получил 24,5 млн рублей. Кстати, за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, 15 декабря подрядчику назначили штраф в 325 125 рублей.