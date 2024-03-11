15 марта стартует голосование за объекты благоустройства 2025 года

В 2023 году Омская область также участвовала в проходившем во Владивостоке федеральном конкурсе на лучшие проекты благоустройства с 3 заявками, и все 3 победили. Речь о благоустройстве в подшефном Омской области Стаханове (ЛНР), а также в Калачинске и Тюкалинске. Из федерального бюджета в каждом случае выделено свыше 80 млн рублей, и к этим деньгам добавилось региональное софинансирование.