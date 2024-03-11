15 марта стартует голосование за объекты благоустройства 2025 года

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
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Updated Сегодня, 08:53
В Омской области продолжается реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Совсем скоро, уже в эту пятницу, начнется всероссийское голосование по выбору объектов для благоустройства в 2025 году, в середине апреля подрядчики приступят к благоустройству объектов 2024 года. В связи с этим прошел брифинг с участием представителей регионального правительства и администрации Омска.
— ФКГС — это уникальный проект, в реализации которого будет участвовать 60% населения, — констатировала министр региональной политики и массовых коммуникаций Омской области Анастасия Терпугова. — Причем участие многоэтапное, многоуровневое, которое включает и выдвижение вариантов, и голосование, и последующий народный контроль.
В общей сложности за время реализации национального проекта с 2018 года на территории Омской области благоустроено, по словам министра энергетики и ЖКК Владимира Шнипко, свыше 480 дворовых территорий и 431 общественное пространство. Общие затраты составили 4 млрд 935 млн рублей.
— Ежегодно реализуются проекты по благоустройству малых городов, — отметил Шнипко. — В прошлом году выиграли Исилькуль и Называевск, на каждый объект пошло свыше 120 млн рублей…
В 2023 году Омская область также участвовала в проходившем во Владивостоке федеральном конкурсе на лучшие проекты благоустройства с 3 заявками, и все 3 победили. Речь о благоустройстве в подшефном Омской области Стаханове (ЛНР), а также в Калачинске и Тюкалинске. Из федерального бюджета в каждом случае выделено свыше 80 млн рублей, и к этим деньгам добавилось региональное софинансирование.
В Омске в рамках федерального проекта благоустроено 115 территорий, наиболее знаковые из которых — бульвар Победы, улица Бударина, территория вокруг «Арены». На омское благоустройство потрачено более 1,7 млрд рублей, и работа продолжится в текущем году. В общей сложности будет выделено примерно 500 млн рублей, из которых примерно 200 будет направлено Омску.
— В прошлом году мы начали благоустройство территории городского сада, — рассказал первый заместитель мэра Омска Евгений Фомин. — Очень хорошо получилось, в этом году будем продолжать. Основные средства будут реализованы там. Кроме того, будет новая площадка в парке 30-летия ВЛКСМ. Мы зайдем в сквер Братьев Сазоновых (это в Нефтяниках, напротив Технического университета), за него проголосовали больше 16 тысяч горожан. И зайдем первым этапом в Воскресенский сквер в центре города.
В ближайшее время омичи смогут выбрать новые территории для благоустройства. Есть 13 вариантов, которые выбирали сами горожане. Полный список выглядит так:
— сквер в границах улицы Крупской и дублера улицы 70 лет Октября в 10 микрорайоне в КАО;
— территория вблизи здания КДЦ «Иртыш» на ул. Перелета в КАО;
— сквер имени А. К. Серова в ЛАО;
— сквер имени Л. Гуртьева в ЛАО;
— аллея «Победы» по проспекту Космический в ОАО;
— аллея по улице Б. Хмельницкого в границах улиц Кирова — 4-й Транспортной — 3-й Военной в ОАО;
— аллея в границах улиц Энергетиков — Химиков в САО;
— сквер «Березовая роща» в САО;
— сквер имени Д. М. Карбышева на пересечении улиц Маршала Жукова и Думской в ЦАО;
— набережная р. Омь у здания Омского городского Совета и Либеров — Центра в ЦАО;
— территория пляжа «Центральный-1» на пересечении улицы И. Алексеева и набережной Тухачевского в ЦАО;
— территория в границах улиц Ленина — Герцена — Интернациональная и Красный Путь в ЦАО;
— Сквер имени Борцов Революции в ЦАО.
Голосование начнется 15 марта и первые 3 дня будет проходить в очном формате.
— В избирательных центрах Омска, в Исилькуле, Красном Яре, Таре и Калачинске будут находиться волонтеры, — объяснила Анастасия Терпугова. — Они будут в брендированной одежде, с бейджами, рядом с плакатами, их сложно не увидеть. Гражданам будет предложено выбрать вариант для благоустройства и с помощью волонтера проголосовать.
Параллельно голосование будет проходить на специальной платформе для голосования. Каждый житель области старше 14 лет сможет выбрать свой вариант, но для этого понадобится собственный кабинет в госуслугах.
По словам директора Регионального молодежного центра Галины Моисеевой, оптимальный вариант — очное голосование в избирательных пунктах. Волонтеры смогут все объяснить, в их гаджеты будет заложена соответствующая программа. Впрочем, и тут есть тонкости.
— Чтобы голос был зачтен, — рассказала Моисеева, — нужно будет дать волонтеру минимальное количество данных о себе. Это фамилия-имя-отчество и номер телефона. После этого вам придет СМС или обратный звонок. Не пугайтесь: это будет звонок от госуслуг. Если не хотите, чтобы на ваш телефон приходила какая-то информация, можно будет отсканировать кюар-код на плакате.
Голосование продлится до 30 апреля. Стоит уточнить, что и после 17 марта можно будет использовать помощь волонтеров: они будут дежурить в ряде посещаемых мест, в том числе в торговых центрах «Омский», «Каскад», «Терминал».