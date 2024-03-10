Ставка не сыграла. Омичка отдала мошенникам полмиллиона рублей, участвуя в пари

Как сообщили в пресс-центре УМВД России по Омской области, в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 33-летняя девушка. Как она сообщила, предложение о заработке необычным способом ей пришло в конце января, а мошенникам, за все это время, удалось выманить у нее более полумиллиона рублей.