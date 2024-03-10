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Published Сегодня, 13:41

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иллюстрация

Ставка не сыграла. Омичка отдала мошенникам полмиллиона рублей, участвуя в пари

10 марта 2024, 13:41
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация

Мошенники под видом ставок выманили у омички полмиллиона рублей

Ставки от ее имени совершал некий менеджер, переводя деньги в криптовалюту.

Как сообщили в пресс-центре УМВД России по Омской области, в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 33-летняя девушка. Как она сообщила, предложение о заработке необычным способом ей пришло в конце января, а мошенникам, за все это время, удалось выманить у нее более полумиллиона рублей.

«Заработок» заключался в установке специального приложения на мобильник пострадавшей и открытие криптокошелька — через него некий «менеджер» Олег и совершал все операции для увеличения суммы денег в «личном кабинете» приложения. Как рассказала девушка, именно лжеменеджеру она и переводила деньги, а тот покупал на них криптовалюту и делал ставки на футбольные матчи.

В первый раз девушке «повезло» выиграть: якобы ее ставка в 45 тысяч рублей «сыграла» и она получила 1,4 миллиона рублей. Однако менеджер ее предупредил, что для выплаты необходимо оплатить «налог» в размере 150 тыс рублей (позже девушка их перевела на указанный счет).

В течение месяца сумма таких переводов достигла 540 тысяч рублей — как «кровных», так и кредитных средств, а через некоторое время «личный кабинет» омички заблокировали — для снятия блокировки тоже была нужна круглая сумма. Девушка поняла, что была обманута и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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#Происшествия#Омск#Мошенничество#УМВД#Россия#Илья Скобин#Криптовалюта#Пари
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