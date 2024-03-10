Робкий «плюс» и мощный ветер. Синоптики рассказали, когда в Омск придет тепло

А вот четверг и пятница будут на редкость «неприветливы»: стабильные заморозки до -13 по утрам и -10 с последующим повышением температуры до -8 во второй половине дня. Хотя, одно важное отличие есть: в четверг омичей ждет только слабый ветер 3,6 м/c, но в пятницу, ближе к вечеру, в город придет снегопад и ветер с порывами 13 м/с.