Робкий «плюс» и мощный ветер. Синоптики рассказали, когда в Омск придет тепло

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
По данным сервиса Ventusky, ближайшая неделя станет первым предвестником весны и потепления: уже на выходных омичей ждет первая плюсовая температура. Но погода капризна и ощущения от солнечных лучей будут очень противоречивыми: в город придут сильные ветра.
В понедельник, 11 марта, горожан ожидает снегопад и устойчивый «минус»: в течение дня столбик термометра будет держаться в районе от -8 до -11 градусов. А вот по ощущениям может быть чуть холоднее — из-за ветра 4,1 м/с.
Вторник, 12 марта, во многом будет похож на предыдущий день: утром ожидаются те же -10, -11 градусов, но после полудня воздух прогреется сильнее — от -8 до -6 градусов. Осадков не ожидается, а ветер станет тише — 2,2 м/с.
Среда, 13 марта, закрепит тенденцию на утреннее похолодание и дневное тепло — в первой половине дня синоптики прогнозируют понижение температуры до -13, но позже, под лучами солнца, столбик термометра покажет -7 градусов. Осадков и сильного ветра специалисты не прогнозируют.
А вот четверг и пятница будут на редкость «неприветливы»: стабильные заморозки до -13 по утрам и -10 с последующим повышением температуры до -8 во второй половине дня. Хотя, одно важное отличие есть: в четверг омичей ждет только слабый ветер 3,6 м/c, но в пятницу, ближе к вечеру, в город придет снегопад и ветер с порывами 13 м/с.
Выходные, 16 и 17 марта, принесут омичам долгожданное тепло. Но — не сразу. Суббота начнется с ночного снегопада и порывистого ветра (13,8 м/с), при этом температура будет выше обычного: -5 градусов ранним утром. К рассвету ветер ненадолго стихнет — и возобновится уже во второй половине дня, вместе с первой плюсовой температурой: 0-1 градус тепла. В воскресенье будет чуть прохладнее: от -3 до 0 днем с порывами ветра 15 м/с во второй половине дня.
Но всегда стоит помнить, что весенняя погода капризна — самый актуальный прогноз лучше уточнять перед выходом из дома.