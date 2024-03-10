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Published Сегодня, 07:48

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Фото с награждения победителей

16-й праздник. В Омске завершились состязания Кубка мэра по лыжным гонкам

10 марта 2024, 07:48
Фото: Telegram-канал «Мэр Омска Сергей Шелест»
Фото с награждения победителей

Лыжники Омска поборолись за Кубок мэра города

Традиционное для Омска мероприятие в очередной раз побило все рекорды.

Сегодня, 10 марта, лыжная база ОмГАУ стала местом притяжения для всех любителей и профессионалов лыжного спорта — 16-й Кубок мэра города Омска стал поводом для самого настоящего праздника спорта (именно так его и охарактеризовал мероприятие Сергей Шелест, глава города Омска) и стимулом для большинства участников.

Кстати, последние стали новым рекордом мероприятия — впервые число лыжников превысило все ожидания организаторов: вместо 300 человек на старт зарегистрировались 450. И, причем разных возрастов — по информации, представленной градоначальником, самому юному лыжнику только недавно исполнилось 6 лет.

Глава города принял участие в открытии мероприятия и церемонии чествования победителей — лыжниц младшего возраста. Особенно мэр оценил их характер и волю к победе — несмотря на юность, девочки смогли догнать в этих качествах и взрослых.

Напомним, ранее Город55 рассказывал о возвращении в октагон омского бойца Петра Яна:

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