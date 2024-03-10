16-й праздник. В Омске завершились состязания Кубка мэра по лыжным гонкам

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Сегодня, 10 марта, лыжная база ОмГАУ стала местом притяжения для всех любителей и профессионалов лыжного спорта — 16-й Кубок мэра города Омска стал поводом для самого настоящего праздника спорта (именно так его и охарактеризовал мероприятие Сергей Шелест, глава города Омска) и стимулом для большинства участников.
Кстати, последние стали новым рекордом мероприятия — впервые число лыжников превысило все ожидания организаторов: вместо 300 человек на старт зарегистрировались 450. И, причем разных возрастов — по информации, представленной градоначальником, самому юному лыжнику только недавно исполнилось 6 лет.
Глава города принял участие в открытии мероприятия и церемонии чествования победителей — лыжниц младшего возраста. Особенно мэр оценил их характер и волю к победе — несмотря на юность, девочки смогли догнать в этих качествах и взрослых.
Напомним, ранее Город55 рассказывал о возвращении в октагон омского бойца Петра Яна: