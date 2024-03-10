16-й праздник. В Омске завершились состязания Кубка мэра по лыжным гонкам

Сегодня, 10 марта, лыжная база ОмГАУ стала местом притяжения для всех любителей и профессионалов лыжного спорта — 16-й Кубок мэра города Омска стал поводом для самого настоящего праздника спорта (именно так его и охарактеризовал мероприятие Сергей Шелест, глава города Омска) и стимулом для большинства участников.