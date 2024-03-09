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Зарплаты до 62 тысяч. В омском Госстройнадзоре набирают сотрудников

9 марта 2024, 03:04
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Госстройнадзоре Омской области набирают сотрудников на зарплату до 62 тысяч

Вакансии открыты в различных подразделениях ведомства.

В Управлении Госстройнадзора Омской области 7 марта разместили свежие вакансии. В ведомстве формируют кадровый резерв. Заявки от соискателей принимают до 27 марта.

Специалистам старшей группы должностей готовы предложить зарплату от 34 000 до 45 000 рублей, ведущей группы должностей — от 39 000 до 62 000 рублей. Кандидатам необходимо иметь высшее образование и опыт госслужбы.

Вакансии открыты в отделе контроля за привлечением средств дольщиков, первом территориальном отделе, отделе бюджетного планирования, секторе организации делопроизводства, секторе информационно-аналитической работы, отделе по вопросам госслужбы.

Госстройнадзор следит за соблюдением строительного законодательства, проводит экспертизы, выдает разрешения на строительство.

Ранее Город55 рассказывал, что администрация Омска в срочном порядке ищет дорожных рабочих и озеленителей. Сотрудникам на некоторых вакансиях готовы платить до 100 000 рублей в месяц.

Зарплаты до 100 тысяч. Мэрия Омска срочно ищет дорожных рабочих и озеленителей
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#Омск#Кадры#Зарплата#Вакансии#Госслужба#Евгений Игишев#Соискатели#Госстройнадзор
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