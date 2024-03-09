Зарплаты до 62 тысяч. В омском Госстройнадзоре набирают сотрудников

Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
В Управлении Госстройнадзора Омской области 7 марта разместили свежие вакансии. В ведомстве формируют кадровый резерв. Заявки от соискателей принимают до 27 марта.
Специалистам старшей группы должностей готовы предложить зарплату от 34 000 до 45 000 рублей, ведущей группы должностей — от 39 000 до 62 000 рублей. Кандидатам необходимо иметь высшее образование и опыт госслужбы.
Вакансии открыты в отделе контроля за привлечением средств дольщиков, первом территориальном отделе, отделе бюджетного планирования, секторе организации делопроизводства, секторе информационно-аналитической работы, отделе по вопросам госслужбы.
Госстройнадзор следит за соблюдением строительного законодательства, проводит экспертизы, выдает разрешения на строительство.
Ранее Город55 рассказывал, что администрация Омска в срочном порядке ищет дорожных рабочих и озеленителей. Сотрудникам на некоторых вакансиях готовы платить до 100 000 рублей в месяц.