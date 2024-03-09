В воздухе Омска в 3,6 раза повысилась концентрация твердых микрочастиц

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Омичи 8 и 9 марта пожаловались на химический запах на улицах города. Сообщения от горожан появились в паблике проекта «Дыши! Омск».
«Омск превратился в одну большую газовую камеру. О последствиях этого можно только догадываться. Болезни, смерти.»
«Сегодня с утра химическая вонь не прекращается.»
Согласно данным сервиса по анализу качества воздуха IQAir, концентрация твердых микрочастиц в омском воздухе составляет 17,8 мкг/м³, что в 3,6 раза выше рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения среднегодового значения качества воздуха.
Пожаловаться на химический запах и загрязненный воздух жители региона могут в круглосуточный Центр экологического мониторинга: 8-923-685-56-31 — WhatsApp, 37-80-21.