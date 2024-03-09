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Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

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В воздухе Омска в 3,6 раза повысилась концентрация твердых микрочастиц

9 марта 2024, 09:38
Фото: 1MI
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Омичи пожаловались на химическую вонь на городских улицах

Претензии к качеству воздуха стали поступать с вечера 8 марта.

Омичи 8 и 9 марта пожаловались на химический запах на улицах города. Сообщения от горожан появились в паблике проекта «Дыши! Омск».

«Омск превратился в одну большую газовую камеру. О последствиях этого можно только догадываться. Болезни, смерти.»
«Сегодня с утра химическая вонь не прекращается.»

Согласно данным сервиса по анализу качества воздуха IQAir, концентрация твердых микрочастиц в омском воздухе составляет 17,8 мкг/м³, что в 3,6 раза выше рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения среднегодового значения качества воздуха.

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Скриншот
Фото: IQAir

Пожаловаться на химический запах и загрязненный воздух жители региона могут в круглосуточный Центр экологического мониторинга: 8-923-685-56-31 — WhatsApp, 37-80-21.

И опять запах тухлых яиц. Омичи целые сутки дышали опасным газом
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#Омск#Воздух#Омичи#Евгений Игишев#Химический запах#Болезни
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