В Омской области ищут подрядчиков для организации паромных переправ

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Published Сегодня, 06:55
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Управление дорожного хозяйства Омской области ищет подрядчиков для организации паромных переправ. Контракты включают в себя аренду буксирных катеров и барж, работу экипажа. Заявки от подрядчиков принимают до 19 марта.
Предстоит обслуживать переправы «Знаменское-Качуково» (цена контракта — 14,7 млн рублей), «Тевриз-Кузнецово» (12 млн рублей), «Бутаково — Пологрудово» и «Самсоново — Пологрудово» (10,5 млн рублей), «Тевриз — Александровка» (15,5 млн рублей), «Тузаклы — Усть-Шиш — Новоягодное» (13,3 млн рублей), «Усть-Ишим — Малая Бича» (15 млн рублей), «Муромцево — Большеречье» (15 млн рублей), «Нагорно-Аевск — Бородинка» (12,5 млн рублей), «Нововаршавка — Черлак» и «Подъезд к Черлакской паромной переправе» (18 млн рублей).
«Персонал паромной переправы при выполнении обязанностей по организации работы переправы должен быть внимателен и предупредителен к гражданам и водителям. Работники переправы должны иметь нарукавные красные повязки и флажки или светоотражающие жезлы», — говорится в документах.
Обслуживать переправы необходимо будет с 1 мая по 10 ноября.