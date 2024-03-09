Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:55

Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Иллюстрация

В Омской области ищут подрядчиков для организации паромных переправ

9 марта 2024, 06:55
Фото: Город55
Иллюстрация
Обслуживать переправы необходимо будет с 1 мая по 10 ноября.

Управление дорожного хозяйства Омской области ищет подрядчиков для организации паромных переправ. Контракты включают в себя аренду буксирных катеров и барж, работу экипажа. Заявки от подрядчиков принимают до 19 марта.

Предстоит обслуживать переправы «Знаменское-Качуково» (цена контракта — 14,7 млн рублей), «Тевриз-Кузнецово» (12 млн рублей), «Бутаково — Пологрудово» и «Самсоново — Пологрудово» (10,5 млн рублей), «Тевриз — Александровка» (15,5 млн рублей), «Тузаклы — Усть-Шиш — Новоягодное» (13,3 млн рублей), «Усть-Ишим — Малая Бича» (15 млн рублей), «Муромцево — Большеречье» (15 млн рублей), «Нагорно-Аевск — Бородинка» (12,5 млн рублей), «Нововаршавка — Черлак» и «Подъезд к Черлакской паромной переправе» (18 млн рублей).

«Персонал паромной переправы при выполнении обязанностей по организации работы переправы должен быть внимателен и предупредителен к гражданам и водителям. Работники переправы должны иметь нарукавные красные повязки и флажки или светоотражающие жезлы», — говорится в документах.

Обслуживать переправы необходимо будет с 1 мая по 10 ноября.

Предприниматель из Омской области продает три баржи, буксир-толкач и промбазу
Узнать подробнее
#Транспорт#Омск#Дорожное хозяйство#Контракты#Евгений Игишев#Подрядчики#Экипаж
Подпишитесь
Зарплаты до 62 тысяч. В омском Госстройнадзоре набирают сотрудников
Сегодня, 03:04
Омские врачи без наркоза сделали операцию на артериях пожилому пациенту
Сегодня, 03:44
Безумие и сигара Бардина. В Омске продают газету о триумфе «Авангарда» 2004 года
Сегодня, 04:25
До 85 тысяч. Стало известно, на какую зарплату могут рассчитывать фармацевты в Омске
Сегодня, 08:04
В Омске ищут подрядчика, который за 16,5 млн будет отвозить мусор на полигон
Сегодня, 05:46
Омский «Авангард» сегодня проведет пятую встречу с «Ладой» в первом круге плей-офф
Сегодня, 02:49