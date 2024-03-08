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Posted Сегодня, 05:32

Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

иллюстрация

Совершил преступление. В Омске полицейские объявили в розыск молодого мужчину

8 марта 2024, 05:32
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске полицейские объявили в розыск молодого мужчину

Жителей региона просят помочь с поисками подозреваемого в преступлении.

Омские правоохранительные органы рассказали о том, что ищут одного мужчину. К делу подключены работники уголовного розыска полиции № 7.

В пресс-центре УМВД РФ по Омской области сообщили, что их цель — Максим Панин 1996 года рождения. По информации полицейских, он совершил преступление, но в официальном сообществе не уточняется, что именно сделал мужчина.

Фото: УМВД РФ по Омской области

Местных жителей просят помочь в розыске. Всех, кому что-либо известно об этом человеке, просят звонить по телефонам 79-35-02, 24-04-04, 8-960-990-90-89 или 102.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Розыск#Новости#УМВД Омской области#Алина Ясинская
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