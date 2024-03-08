Совершил преступление. В Омске полицейские объявили в розыск молодого мужчину

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Омские правоохранительные органы рассказали о том, что ищут одного мужчину. К делу подключены работники уголовного розыска полиции № 7.
В пресс-центре УМВД РФ по Омской области сообщили, что их цель — Максим Панин 1996 года рождения. По информации полицейских, он совершил преступление, но в официальном сообществе не уточняется, что именно сделал мужчина.
Местных жителей просят помочь в розыске. Всех, кому что-либо известно об этом человеке, просят звонить по телефонам 79-35-02, 24-04-04, 8-960-990-90-89 или 102.