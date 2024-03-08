Поражение. На матче омского «Авангарда» и «Лады» спортсмен получил сотрясение мозга

В то время главный тренер «ястребов» Михаил Кравец комментирует поражение родной команды. Он увидел небольшие ошибки в игре и отметил, что в процессе матча было слишком много неоправданных удалений. Представитель «Авангарда» призвал не расстраиваться, команда начнет подготовку к новой игре.