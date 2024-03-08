Поражение. На матче омского «Авангарда» и «Лады» спортсмен получил сотрясение мозга

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Стало известно о том, что на матче омского «Авангарда» и «Лады» произошла травма. Серьезное повреждение получил нападающий клуба Сергей Шумаков из Тольятти.
Это был выездной матч для «ястребов». Встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей. Издание «Чемпионат» пишет, что спортсмен получил сотрясение мозга. Главный тренер «Лады» Олег Браташ рассказал, что Шумаков во время своего силового приема ударился головой.
В то время главный тренер «ястребов» Михаил Кравец комментирует поражение родной команды. Он увидел небольшие ошибки в игре и отметил, что в процессе матча было слишком много неоправданных удалений. Представитель «Авангарда» призвал не расстраиваться, команда начнет подготовку к новой игре.