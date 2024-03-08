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Published Сегодня, 05:02

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

иллюстрация

Поражение. На матче омского «Авангарда» и «Лады» спортсмен получил сотрясение мозга

8 марта 2024, 05:02
Фото: Город55
иллюстрация

На матче омского «Авангарда» и «Лады» спортсмен получил сотрясение мозга

Тренер хоккеиста рассказал, при каких обстоятельствах это произошло.

Стало известно о том, что на матче омского «Авангарда» и «Лады» произошла травма. Серьезное повреждение получил нападающий клуба Сергей Шумаков из Тольятти.

Это был выездной матч для «ястребов». Встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей. Издание «Чемпионат» пишет, что спортсмен получил сотрясение мозга. Главный тренер «Лады» Олег Браташ рассказал, что Шумаков во время своего силового приема ударился головой.

В то время главный тренер «ястребов» Михаил Кравец комментирует поражение родной команды. Он увидел небольшие ошибки в игре и отметил, что в процессе матча было слишком много неоправданных удалений. Представитель «Авангарда» призвал не расстраиваться, команда начнет подготовку к новой игре.

Меньше бросков и владения шайбой: тренер «Авангарда» — о причинах поражения «Ладе»
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#Спорт#Хоккей#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Матч#Новости#Михаил Кравец#Алина Ясинская
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