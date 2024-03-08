Есть проблема. Омских перевозчиков попросили поставить туалеты для водителей

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Администрация Омска прокомментировала проблему с туалетами для муниципальных и частных перевозчиков. До этого водители жаловались на то, что на конечных остановках нет мест для справления нужды. Нередко они вместе с кондукторами терпят или бегают за гаражи.
Представители городской администрации рассказали, что подвижки в сторону решения вопроса есть, однако только на уровне разговоров. Было заявлено, что муниципальных перевозчиков и частников попросили подумать, насколько возможно оборудовать туалеты на конечках.
Водители сообщали, что проблемы с уборными имеются на нескольких остановках, в том числе «Мехзавод», «Поселок Мелиораторов», «Поселок Новоомский», «Микрорайон Новоалександровский», «Кирпичный завод». Конечно, где-то есть оборудованные туалеты, но туда разрешают ходить только водителям, работающим на муниципальных маршрутах.
Кстати, в Омске наблюдается очень сильный дефицит кадров среди водителей общественного транспорта. Мэр заявлял, что его собираются восполнять, приглашая на работу больше женщин. Глава департамента транспорта говорит, что нехватка людей есть как и в муниципальных предприятиях, так и частных. Об этом Город55 подробно писать в материале, который можно изучить по ссылке.