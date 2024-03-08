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Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

иллюстрация

Есть проблема. Омских перевозчиков попросили поставить туалеты для водителей

8 марта 2024, 10:27
Фото: Город55
иллюстрация

Омских перевозчиков попросили оборудовать туалеты для водителей и кондукторов

Пока что хотя бы даже примерно непонятно, когда будут оборудованы кабинки.

Администрация Омска прокомментировала проблему с туалетами для муниципальных и частных перевозчиков. До этого водители жаловались на то, что на конечных остановках нет мест для справления нужды. Нередко они вместе с кондукторами терпят или бегают за гаражи.

Представители городской администрации рассказали, что подвижки в сторону решения вопроса есть, однако только на уровне разговоров. Было заявлено, что муниципальных перевозчиков и частников попросили подумать, насколько возможно оборудовать туалеты на конечках.

Водители сообщали, что проблемы с уборными имеются на нескольких остановках, в том числе «Мехзавод», «Поселок Мелиораторов», «Поселок Новоомский», «Микрорайон Новоалександровский», «Кирпичный завод». Конечно, где-то есть оборудованные туалеты, но туда разрешают ходить только водителям, работающим на муниципальных маршрутах.

Кстати, в Омске наблюдается очень сильный дефицит кадров среди водителей общественного транспорта. Мэр заявлял, что его собираются восполнять, приглашая на работу больше женщин. Глава департамента транспорта говорит, что нехватка людей есть как и в муниципальных предприятиях, так и частных. Об этом Город55 подробно писать в материале, который можно изучить по ссылке.

Дефицит туалетов. Омские водители автобусов вынуждены справлять нужду за гаражами
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#Общество#Транспорт#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Жалобы#Новости#Туалет#Водители#Алина Ясинская#Администрация Омска
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