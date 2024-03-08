Есть проблема. Омских перевозчиков попросили поставить туалеты для водителей

Кстати, в Омске наблюдается очень сильный дефицит кадров среди водителей общественного транспорта. Мэр заявлял, что его собираются восполнять, приглашая на работу больше женщин. Глава департамента транспорта говорит, что нехватка людей есть как и в муниципальных предприятиях, так и частных. Об этом Город55 подробно писать в материале, который можно изучить по ссылке.