Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:40

Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

В Омской области 8 марта существенно похолодает

Жителям Омской области пообещали на 8 марта морозы до 30 градусов

7 марта 2024, 12:40
Фото: 1MI

В Омской области 8 марта существенно похолодает

Местами будут гололед, изморозь и туман.

Специалисты Обь-Иртышского управления Гидрометеослужбы рассказали, какой будет погода в праздничный день 8 марта. По данным УГМС, в Омской области ночью с 7-го на 8-е будет морозно: столбик термометра опустится до 18 — 23 градусов холода, а при прояснении может стать еще холоднее, до 25 — 30. Днем потеплеет до 5 — 11 градусов ниже нуля. На дорогах будет скользко: ожидаются изморозь и гололед, а также туман.

В областном центре тоже похолодает. По данным сервиса Яндекс. Погода, ближайшей ночью температура опустится до 17 — 21 градуса мороза, днем потеплеет до 8 — 12. При этом ночью может пойти снег, а днем должно прояснеть.

Напомним: в январе омичам обещали довольно теплый март.

Когда начнется весна-2024? Что говорят синоптики о смене времен года
Узнать подробнее
#Погода#Омск#Новости#Николай Эйхвальд
Подпишитесь
Проигрывают магазинам. Омичи предлагали сделать сквер рядом с домом на Куйбышева
Сегодня, 07:30
Под арестом. Двух «борцов с коррупцией» из Омска подозревают в убийстве в 2000-х
Сегодня, 02:23
Паназия, блины и чай. В бывшем здании Сбербанка на Водниках откроют мини-фудкорт
Сегодня, 03:23
Полгода ожидания. Стала известна новая дата концерта певицы Zivert в Омске
Сегодня, 03:55
Раздеваться рано. В марте по Омской области ударят 26-градусные морозы
Вчера, 06:30
Один шаг до четвертьфинала. Омский «Авангард» сыграет четвертый матч с «Ладой»
Сегодня, 03:56