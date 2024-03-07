Жителям Омской области пообещали на 8 марта морозы до 30 градусов

Специалисты Обь-Иртышского управления Гидрометеослужбы рассказали, какой будет погода в праздничный день 8 марта. По данным УГМС, в Омской области ночью с 7-го на 8-е будет морозно: столбик термометра опустится до 18 — 23 градусов холода, а при прояснении может стать еще холоднее, до 25 — 30. Днем потеплеет до 5 — 11 градусов ниже нуля. На дорогах будет скользко: ожидаются изморозь и гололед, а также туман.