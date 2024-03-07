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Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

иллюстрация

Внезапный уход. В Омске скончался замглавы Ространснадзора Дмитрий Петров

7 марта 2024, 08:13
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске скоропостижно скончался замглавы Ространснадзора Дмитрий Петров

У мужчины осталась семья с двумя детьми.

Стало известно о смерти замначальника межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по СФО. Речь идет о Дмитрии Петрове. Он умер сегодня, 7 марта, в возрасте 49 лет.

Он окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт и начал работать в системе Ространснадзора. Петров сначала был ведущим инспектором, а потом спустя время дослужился до статуса начальника Управления госавтодорнадзора по Омской области.

Фото: омский Ространснадзор

Когда случилась реорганизация, его назначили на пост замначальника МТУ Ространснадзора по СФО. В официальном сообществе ведомства указывается, что Петров был профессионалом, хорошим руководителем и внимательным к подчиненным человеком.

У скончавшегося остались жена и двое детей — дочь и сын. Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким Петрова.

#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Чиновник#Смерть#Новости#Алина Ясинская
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