Внезапный уход. В Омске скончался замглавы Ространснадзора Дмитрий Петров

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
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Стало известно о смерти замначальника межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по СФО. Речь идет о Дмитрии Петрове. Он умер сегодня, 7 марта, в возрасте 49 лет.
Он окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт и начал работать в системе Ространснадзора. Петров сначала был ведущим инспектором, а потом спустя время дослужился до статуса начальника Управления госавтодорнадзора по Омской области.
Когда случилась реорганизация, его назначили на пост замначальника МТУ Ространснадзора по СФО. В официальном сообществе ведомства указывается, что Петров был профессионалом, хорошим руководителем и внимательным к подчиненным человеком.
У скончавшегося остались жена и двое детей — дочь и сын. Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким Петрова.