Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
По словам советника президента России Антона Кобякова, проведение соревнований в честь заслуженных представителей определенного вида спорта является хорошей идеей и важным инструментом для укрепления силы традиций, пишет 56orb.ru. Кобяков привел пример из борьбы, где Гран-при «Иван Ярыгин» стал отправной точкой для всех будущих олимпийских чемпионов из нашей страны и продолжает открывать новых звезд, в том числе из других стран. В заключение он пожелал участникам предстоящей регаты, чтобы они помогли укрепить международные связи и вывести на новый уровень внутреннюю конкуренцию.
Регата имени Игоря Ченцова станет первой в сезоне международного парусного турнира Tenzor International Cup, который будет посвящен памяти людей, которые внесли значительный вклад в развитие парусного спорта.
Мероприятие будет проходить при поддержке ВФПС, Центра спортивной подготовки сборных команд России и Фонда Росконгресс. В медиапространстве события будет освещать медиахолдинг 1MI.
Президент ВФПС Сергей Джиенбаев отметил, что турнир является самым крупным спортивным состязанием в национальном классе MX700. Он собирает самое большое количество участников, которые профессионально занимаются парусным спортом.
В предстоящем сезоне турнир будет проходить в четыре этапа — с июня по ноябрь — в основных локациях яхт-клуба Tenzor Sailing Club в Сочи и подмосковном Пестово.