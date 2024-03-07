В рамках ПМЭФ-2024 состоится регата выдающихся представителей парусного спорта

По словам советника президента России Антона Кобякова, проведение соревнований в честь заслуженных представителей определенного вида спорта является хорошей идеей и важным инструментом для укрепления силы традиций, пишет 56orb.ru. Кобяков привел пример из борьбы, где Гран-при «Иван Ярыгин» стал отправной точкой для всех будущих олимпийских чемпионов из нашей страны и продолжает открывать новых звезд, в том числе из других стран. В заключение он пожелал участникам предстоящей регаты, чтобы они помогли укрепить международные связи и вывести на новый уровень внутреннюю конкуренцию.