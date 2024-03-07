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В рамках ПМЭФ-2024 состоится регата выдающихся представителей парусного спорта

В рамках ПМЭФ-2024 состоится регата выдающихся представителей парусного спорта

7 марта 2024, 09:51
Фото: Марина Семенова
В спортивную программу ПМЭФ-2024 включили регату имени председателя президиума, первого вице-президента Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС) Игоря Ченцова. Событие будет проходить с 30 мая по 2 июня.

По словам советника президента России Антона Кобякова, проведение соревнований в честь заслуженных представителей определенного вида спорта является хорошей идеей и важным инструментом для укрепления силы традиций, пишет 56orb.ru. Кобяков привел пример из борьбы, где Гран-при «Иван Ярыгин» стал отправной точкой для всех будущих олимпийских чемпионов из нашей страны и продолжает открывать новых звезд, в том числе из других стран. В заключение он пожелал участникам предстоящей регаты, чтобы они помогли укрепить международные связи и вывести на новый уровень внутреннюю конкуренцию.

Регата имени Игоря Ченцова станет первой в сезоне международного парусного турнира Tenzor International Cup, который будет посвящен памяти людей, которые внесли значительный вклад в развитие парусного спорта.

Мероприятие будет проходить при поддержке ВФПС, Центра спортивной подготовки сборных команд России и Фонда Росконгресс. В медиапространстве события будет освещать медиахолдинг 1MI.

Президент ВФПС Сергей Джиенбаев отметил, что турнир является самым крупным спортивным состязанием в национальном классе MX700. Он собирает самое большое количество участников, которые профессионально занимаются парусным спортом.

В предстоящем сезоне турнир будет проходить в четыре этапа — с июня по ноябрь — в основных локациях яхт-клуба Tenzor Sailing Club в Сочи и подмосковном Пестово.

#Общество
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