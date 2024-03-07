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Published Сегодня, 12:19

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Updated Сегодня, 12:21

В Омске ищут пропавшего 69-летнего мужчину в куртке болотного цвета

В Омске идут поиски пропавшего пенсионера в куртке болотного цвета

7 марта 2024, 12:19
Фото: сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Омской области»

В Омске ищут пропавшего 69-летнего мужчину в куртке болотного цвета

Кудайберген Нугманов бесследно исчез 4 дня назад.

В Омске уже 4 дня ищут 69-летнего мужчину, который вышел из дома и исчез. Сообщение об этом появилось в официальном паблике поискового отряда «Лиза Аллерт». Поисковики уточняют, что Кудайбергена Нугманова в последний раз видели 3 марта. Его приметы — седые волосы, светло-карие глаза, рост 170 сантиметров. Пенсионер был одет в куртку болотного цвета и темно-серые штаны, на ногах у него были черные ботинки.

Людей, которые видели Нугманова или что-то знают о том, где он может находиться, просят позвонить по телефонам 8 800 700-54-52 или 112.

#Общество#Поиск пропавших#Николай Эйхвальд#Лиза Аллерт
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