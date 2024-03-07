В Омске идут поиски пропавшего пенсионера в куртке болотного цвета

В Омске уже 4 дня ищут 69-летнего мужчину, который вышел из дома и исчез. Сообщение об этом появилось в официальном паблике поискового отряда «Лиза Аллерт». Поисковики уточняют, что Кудайбергена Нугманова в последний раз видели 3 марта. Его приметы — седые волосы, светло-карие глаза, рост 170 сантиметров. Пенсионер был одет в куртку болотного цвета и темно-серые штаны, на ногах у него были черные ботинки.