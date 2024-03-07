Терапевт: Заболеваемость менингитом не связана с прогулками без шапки

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
По сообщению NEWS.ru, врач подчеркнула, что менингит — это серьезное инфекционное заболевание, и его риск не связан с отсутствием головного убора при прогулках в холодное время года. Однако низкие температуры воздуха могут вызвать головную боль, включая мигрень.
Ольга Чиркова также отметила, что переохлаждение может привести к дерматиту кожи головы, так как мороз негативно влияет как на саму кожу, так и на волосяные луковицы. В результате этого возможно сильное повреждение волос и последующая их потеря.
По словам Чирковой, холодный воздух оказывает подавляющее влияние на естественные защитные функции организма, что повышает риск заражения острыми респираторными вирусными инфекциями и другими заболеваниями дыхательной системы. Она также отметила, что на холоде существует вероятность простудить лицевой и тройничный нервы.