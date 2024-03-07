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Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

Терапевт: Заболеваемость менингитом не связана с прогулками без шапки

7 марта 2024, 07:33
Терапевт Ольга Чиркова разъяснила, что прогулки без шапки в холодное время года не могут привести к заражению менингитом.

По сообщению NEWS.ru, врач подчеркнула, что менингит — это серьезное инфекционное заболевание, и его риск не связан с отсутствием головного убора при прогулках в холодное время года. Однако низкие температуры воздуха могут вызвать головную боль, включая мигрень.

Ольга Чиркова также отметила, что переохлаждение может привести к дерматиту кожи головы, так как мороз негативно влияет как на саму кожу, так и на волосяные луковицы. В результате этого возможно сильное повреждение волос и последующая их потеря.

По словам Чирковой, холодный воздух оказывает подавляющее влияние на естественные защитные функции организма, что повышает риск заражения острыми респираторными вирусными инфекциями и другими заболеваниями дыхательной системы. Она также отметила, что на холоде существует вероятность простудить лицевой и тройничный нервы.

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