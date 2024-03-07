Суд обязал омского бизнесмена снести баню и гостиницу

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Арбитражный суд Омской области принял решение по иску департамента архитектуры и градостроительства администрации Омска к предпринимателю Юрию Шпурику. Ответчик (директор и единственный учредитель ООО «АН и К», которое специализируется на аренде и управлении недвижимостью) с 2010 года владеет административным зданием на Мельничной улице. При этом собственнике у здания появились 4-й этаж и 2 пристройки, причем разрешения на реконструкцию и строительство Шпурик не оформлял.
— Без разрешительных документов на реконструкцию здания осуществлены пристройки к 4-х этажному административному зданию, — говорится в судебных документах, — с западной стороны здания от границы здания с выступом до 12 метров — выстроена одноэтажная пристройка к зданию, используется для производства и продажи пищевых продуктов; с северной стороны 4-х этажного здания также выполнена пристройка примерной площадью 60 кв.м, где расположены банный комплекс и гостиница.
В мае 2023 года депарх подал в суд иск с требованием признать проведенные предпринимателем работы незаконными и обязать Шпурика привести здание в прежний вид, то есть снести и пристройки, и 4-й этаж. Кроме того, чиновники попросили суд принять обеспечительные меры — наложить арест на здание и землю под ним и запретить «осуществлять регистрационные действия» в отношении этих объектов. Эти меры были приняты.
Теперь стало известно, что Арбитражный суд Омской области удовлетворил иск депарха полностью. Таким образом, Шпурику придется снести все самовольно построенное. Впрочем, у него есть возможность подать апелляционную жалобу.