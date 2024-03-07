Суд обязал омского бизнесмена снести баню и гостиницу

В мае 2023 года депарх подал в суд иск с требованием признать проведенные предпринимателем работы незаконными и обязать Шпурика привести здание в прежний вид, то есть снести и пристройки, и 4-й этаж. Кроме того, чиновники попросили суд принять обеспечительные меры — наложить арест на здание и землю под ним и запретить «осуществлять регистрационные действия» в отношении этих объектов. Эти меры были приняты.