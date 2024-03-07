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Омский депарх добился решения о сносе бани и гостиницы на Мельничной

Суд обязал омского бизнесмена снести баню и гостиницу

7 марта 2024, 11:16
Фото: Гугл.мапс

Омский депарх добился решения о сносе бани и гостиницы на Мельничной

Две пристройки и верхний этаж административного издания признаны самовольной постройкой.

Арбитражный суд Омской области принял решение по иску департамента архитектуры и градостроительства администрации Омска к предпринимателю Юрию Шпурику. Ответчик (директор и единственный учредитель ООО «АН и К», которое специализируется на аренде и управлении недвижимостью) с 2010 года владеет административным зданием на Мельничной улице. При этом собственнике у здания появились 4-й этаж и 2 пристройки, причем разрешения на реконструкцию и строительство Шпурик не оформлял.

— Без разрешительных документов на реконструкцию здания осуществлены пристройки к 4-х этажному административному зданию, — говорится в судебных документах, — с западной стороны здания от границы здания с выступом до 12 метров — выстроена одноэтажная пристройка к зданию, используется для производства и продажи пищевых продуктов; с северной стороны 4-х этажного здания также выполнена пристройка примерной площадью 60 кв.м, где расположены банный комплекс и гостиница.

В мае 2023 года депарх подал в суд иск с требованием признать проведенные предпринимателем работы незаконными и обязать Шпурика привести здание в прежний вид, то есть снести и пристройки, и 4-й этаж. Кроме того, чиновники попросили суд принять обеспечительные меры — наложить арест на здание и землю под ним и запретить «осуществлять регистрационные действия» в отношении этих объектов. Эти меры были приняты.

Теперь стало известно, что Арбитражный суд Омской области удовлетворил иск депарха полностью. Таким образом, Шпурику придется снести все самовольно построенное. Впрочем, у него есть возможность подать апелляционную жалобу.

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#Бизнес#Арбитражный суд#Новости#Самострой#Николай Эйхвальд
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