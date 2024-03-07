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Омские пожарные спасли кошку из горящего дома

Спасенная Люська. В Омской области пожарные достали из огня домашнюю кошку

7 марта 2024, 05:20
Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Омские пожарные спасли кошку из горящего дома

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, кошка не смогла самостоятельно выбежать из горящего дома.

Пожар случился накануне, 6 марта, в Грибановском сельском поселении. Там загорелась квартира в частном доме, уточнили спасатели. О пожаре в экстренные службы сообщил хозяин дома в 19:27 часов.

До приезда пожарных на улицу вышли 6 человек, в том числе 4 ребенка. Никто из них не пострадал. Однако это не все, кто мог спастись: в квартире осталась кошка Люся, которую жильцы не смогли сами вынести на улицу, а самостоятельно покинуть помещение она, вероятно, побоялась.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

К приезду спасателей огонь охватил 20 кв. м — на такой площади локализовали, а затем ликвидировали возгорание. Перекинуться на соседнюю квартиру огонь не успел.

Во время тушения в квартире нашли кошку — она терпеливо ждала спасателей под кроватью. Животное не пострадало, его передали детям жильцов.

Отметим, что это не единственное животное, спасенное из огня. Ранее в ГУ МЧС рассказали, как вынесли из горящего здания белого котенка и 50 курочек.

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