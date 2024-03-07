Спасенная Люська. В Омской области пожарные достали из огня домашнюю кошку

До приезда пожарных на улицу вышли 6 человек, в том числе 4 ребенка. Никто из них не пострадал. Однако это не все, кто мог спастись: в квартире осталась кошка Люся, которую жильцы не смогли сами вынести на улицу, а самостоятельно покинуть помещение она, вероятно, побоялась.