Смета одобрена. Проект капремонта проблемной омской гимназии №88 прошел госэкспертизу

Напомним, что компания «Домстрой» получила контракт на капремонт гимназии №88 в мае 2023 года. За работу ей должны заплатить 163,4 млн рублей. По условиям контракта, капремонт должны были завершить до 20 декабря 2023 года. Но объект оказался проблемным (был построен с кучей ошибок), поэтому на деле все оказалось сложнее. По последним данным, капремонт продлится до конца сентября 2024 года.