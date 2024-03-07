Смета одобрена. Проект капремонта проблемной омской гимназии №88 прошел госэкспертизу

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Городу55 стало известно, что проект капремонта здания гимназии №88 на 3-й Транспортной прошел госэкспертизу. Положительное заключение сегодня, 7 марта, выдала «Государственная экспертиза Омской области».
Как ранее выяснил Город55, на проверку отправляли сметную документацию. А техническую часть проекта одобрили еще в начале декабря прошлого года. Разработкой проектной документации для депстроя занимался подрядчик «Домострой» из Омска совместно с томской фирмой «Томстрой».
Напомним, что компания «Домстрой» получила контракт на капремонт гимназии №88 в мае 2023 года. За работу ей должны заплатить 163,4 млн рублей. По условиям контракта, капремонт должны были завершить до 20 декабря 2023 года. Но объект оказался проблемным (был построен с кучей ошибок), поэтому на деле все оказалось сложнее. По последним данным, капремонт продлится до конца сентября 2024 года.
Сейчас, кстати, на капремонт в Омске закрыты сразу 14 городских школ, в которых обучается около 12,5 детей. Подрядчиков для выполнение ремонтных работ определили под конец прошлого года. В этом материале Город55 подробно разобрался, кто получил контракты и чем компании со спорным бэкграундом успели отличиться.