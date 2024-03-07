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Гимназия №88

Смета одобрена. Проект капремонта проблемной омской гимназии №88 прошел госэкспертизу

7 марта 2024, 11:37
Фото: Пресс-служба администрации Омска
Гимназия №88

Госэкспертиза одобрила смету на капремонт проблемной омской гимназии №88

Работы, которые изначально рассчитывали выполнить до 20 декабря 2023 года, теперь завершат лишь осенью 2024-го.

Городу55 стало известно, что проект капремонта здания гимназии №88 на 3-й Транспортной прошел госэкспертизу. Положительное заключение сегодня, 7 марта, выдала «Государственная экспертиза Омской области».

Как ранее выяснил Город55, на проверку отправляли сметную документацию. А техническую часть проекта одобрили еще в начале декабря прошлого года. Разработкой проектной документации для депстроя занимался подрядчик «Домострой» из Омска совместно с томской фирмой «Томстрой».

Напомним, что компания «Домстрой» получила контракт на капремонт гимназии №88 в мае 2023 года. За работу ей должны заплатить 163,4 млн рублей. По условиям контракта, капремонт должны были завершить до 20 декабря 2023 года. Но объект оказался проблемным (был построен с кучей ошибок), поэтому на деле все оказалось сложнее. По последним данным, капремонт продлится до конца сентября 2024 года.

Сейчас, кстати, на капремонт в Омске закрыты сразу 14 городских школ, в которых обучается около 12,5 детей. Подрядчиков для выполнение ремонтных работ определили под конец прошлого года. В этом материале Город55 подробно разобрался, кто получил контракты и чем компании со спорным бэкграундом успели отличиться.

Новичок, инвестор парка и «спорный» застройщик. Кто займется капремонтом омских школ
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#Общество#Омск#Школа#Капремонт#Подрядчик#Департамент строительства#Проект#Капитальный ремонт школ#Новости#Экспертиза#Проблемы#Юлия Истомина#Смета
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