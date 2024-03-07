Полгода ожидания. Стала известна новая дата концерта певицы Zivert в Омске

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
Modified Сегодня, 03:57
Updated Сегодня, 03:57
Организаторы озвучили новую дату для ранее отмененного концерта Zivert в Омске. Популярная певица выступит на G-Drive Арене 14 сентября. Концерт начнется в 19.00 по местному времени.
«Все билеты — действительны. Искренне желаем Юлии скорейшего выздоровления и ждем каждого из вас на концерте в сентябре», — сообщили организаторы мероприятия.
Большая часть билетов, стоимость которых начинается от 1800 рублей, пока, кстати, не раскуплена.
Напомним, что изначально выступление Zivert было запланировано на 30 апреля. Однако из-за серьезных проблем со здоровьем певица решила временно прервать все свои выступления. В обращении к своим поклонникам Юлия поделилась, что последние полтора года плохо себя чувствовала, но закрывала глаза на свое состояние и продолжала работать.
Ранее Город55 рассказывал, что на следующей неделе в Омске выступит Стас Михайлов. Концерт будет бесплатным, но попасть на него смогут далеко не все омичи.