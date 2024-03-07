Полгода ожидания. Стала известна новая дата концерта певицы Zivert в Омске

Напомним, что изначально выступление Zivert было запланировано на 30 апреля. Однако из-за серьезных проблем со здоровьем певица решила временно прервать все свои выступления. В обращении к своим поклонникам Юлия поделилась, что последние полтора года плохо себя чувствовала, но закрывала глаза на свое состояние и продолжала работать.