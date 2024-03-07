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Posted Сегодня, 03:55

Published Сегодня, 03:55

Modified Сегодня, 03:57

Updated Сегодня, 03:57

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Полгода ожидания. Стала известна новая дата концерта певицы Zivert в Омске

7 марта 2024, 03:55
Фото: 1MI
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В Омске объявили новую дату для концерта популярной певицы Zivert

Изначально выступление на G-Drive Арене должно было состояться 30 апреля, но его отменили из-за болезни певицы.

Организаторы озвучили новую дату для ранее отмененного концерта Zivert в Омске. Популярная певица выступит на G-Drive Арене 14 сентября. Концерт начнется в 19.00 по местному времени.

«Все билеты — действительны. Искренне желаем Юлии скорейшего выздоровления и ждем каждого из вас на концерте в сентябре», — сообщили организаторы мероприятия.

Большая часть билетов, стоимость которых начинается от 1800 рублей, пока, кстати, не раскуплена.

Напомним, что изначально выступление Zivert было запланировано на 30 апреля. Однако из-за серьезных проблем со здоровьем певица решила временно прервать все свои выступления. В обращении к своим поклонникам Юлия поделилась, что последние полтора года плохо себя чувствовала, но закрывала глаза на свое состояние и продолжала работать.

Ранее Город55 рассказывал, что на следующей неделе в Омске выступит Стас Михайлов. Концерт будет бесплатным, но попасть на него смогут далеко не все омичи.

Только избранные. Концерт Стаса Михайлова в Омске будет бесплатным, но не для всех
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#Общество#Культура#Омск#Омская область#Певец#Шоу-бизнес#Новости#Концерт#Отмена концерта#G-Drive Арена#Юлия Истомина
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