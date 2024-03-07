Один шаг до четвертьфинала. Омский «Авангард» сыграет четвертый матч с «Ладой»

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
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Сегодня, 7 марта, омский «Авангард» встретится в Тольятти с «Ладой» в четвертом матче 1/8 финала Кубка Гагарина. «Ястребы» лидируют в серии со счетом 3:0. В случае победы в сегодняшнем матче «Авангард» выйдет в следующий круг плей-офф.
Команды начали серию 1 марта. Омичи на домашнем льду уверенно обыграли тольяттинцев — 5:1. В конце матча игроки устроили массовую драку.
Вторая домашняя игра стала для «ястребов» более напряженной. По ходу встречи омичи проигрывали 0:2, но смогли сравнять счет в третьем периоде и перевести игру в овертайм, где нападающий Иван Николишин отправил победную шайбу в ворота «Лады».
В третьей встрече «Авангард» на выезде победил тольяттинцев со счетом 3:1. Форвард Рид Буше забросил шайбу на первой минуте встречи, а затем оформил дубль. Также голом отметился Валентин Пьянов.