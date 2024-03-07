Один шаг до четвертьфинала. Омский «Авангард» сыграет четвертый матч с «Ладой»

Сегодня, 7 марта, омский «Авангард» встретится в Тольятти с «Ладой» в четвертом матче 1/8 финала Кубка Гагарина. «Ястребы» лидируют в серии со счетом 3:0. В случае победы в сегодняшнем матче «Авангард» выйдет в следующий круг плей-офф.