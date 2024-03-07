Новый тренд: российский бизнес инвестирует в «Игры будущего»

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
В турнире была представлена 21 дисциплина. В онлайне и офлайне «Игры» собрали три миллиарда просмотров, а билеты на финал «Доты» раскупили за пять минут.
Изначально многие скептически относились к организации подобных соревнований. Однако власти и крупнейшие российские компании настаивали на своем. Они серьезно инвестировали в это событие, несмотря на то, что оно не сможет вернуть вложенные ресурсы в ближайшем будущем.
Тем не менее в России уже создается пул компаний, которые готовы инвестировать в такие проекты. В частности, это VK, Yota, Сбер, «Газпром», компании из экосистемы «Интерроса»: «Рексофт», «Атомайз», «Роза Хутор».
Участники и эксперты оценили проведенные «Игры» положительно. В следующем году соревнования пройдут уже в Казахстане.
Заместитель проректора НИУ ВШЭ Илья Яськов отметил аполитичность киберспорта в отличие от традиционного. По его словам, киберспорт не имеет границ, в нем не ущемляют права россиян и Россия на данный момент в нем сильна. Он отметил, что российские команды вносят в соревнования зрелищность.
После «Игр» бизнес начал присматриваться к таким турнирам. Спонсоры уже выразили готовность инвестировать в новые проекты.
Как отметил директор по развитию игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов, спонсоры заинтересованы в том, чтобы получить наибольший охват аудитории. По его словам, в университете, который он представляет, видят большой экономический потенциал для фиджитал-спорта и даже открыли магистратуру для менеджеров.
Помимо турнира, в Казани представили проект «Город будущего», где крупнейшие российские компании продемонстрировали свои «фиджитал-порталы». Например, «Интеррос» предоставил гостям возможность прокатиться на горных лыжах на тренажере-симуляторе. Профессиональные инструкторы учили посетителей спускаться по виртуальным трассам «Розы Хутор». Стоит отметить, что тысячного гостя ждал сюрприз — юной фигуристке компания подарила тур на «Розу Хутор».
Как отметил генеральный директор «Интерроса» Сергей Батехин, «Игры будущего» — это яркий пример технологического лидерства России. По его словам, для компании очень ценно быть одной из первых в этом направлении. Батехин также сказал, что «Интеррос» надеется, что их поддержка и реальное участие в «Играх» компаний «Атомайз» и «Рексофт» позволят новому формату соревнований на стыке двух реальностей успешно состояться, открыв новую главу в истории мирового спорта.