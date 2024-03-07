Новый тренд: российский бизнес инвестирует в «Игры будущего»

Как отметил генеральный директор «Интерроса» Сергей Батехин, «Игры будущего» — это яркий пример технологического лидерства России. По его словам, для компании очень ценно быть одной из первых в этом направлении. Батехин также сказал, что «Интеррос» надеется, что их поддержка и реальное участие в «Играх» компаний «Атомайз» и «Рексофт» позволят новому формату соревнований на стыке двух реальностей успешно состояться, открыв новую главу в истории мирового спорта.