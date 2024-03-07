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Posted Сегодня, 07:29

Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

иллюстрация

Много и регулярно. Омичи стали больше хотеть денег для счастья

7 марта 2024, 07:29
Фото: Город55
иллюстрация

Жители Омской области стали больше хотеть денег для счастья

Запросы жителей региона увеличились за шесть последних месяцев.

Аналитики SuperJob спросили у жителей Омской области по поводу того, сколько денег для счастья. Так, в месяц они хотят 215 тыс рублей. Запросы увеличиваются, замечают организаторы опросов.

Ведь в сентябре 2023 года для счастья омичи ежемесячно хотели получать 197 тыс рублей, а в марте 2023 года им нужно было 185 тыс рублей. Кстати, мужчины желают больше денег (+30%).

Оказалось, в Омской области достаточно скромная молодежь. Счастье молодых людей до 24 лет стоит меньше 160 тыс рублей. Вообще же, чем выше зарплата, тем больше и притязания. Так, люди с достатком до 50 тыс рублей говорят о 173 тыс рублей для счастья, а в зарабатывающие от 100 тыс рублей омичи грезят о сумме в 290 тыс рублей.

В целом за полгода запрос о деньгах для счастья у жителей региона вырос на 14%. При этом по России выше всего пожелания москвичей, которым для ощущения счастья нужно 267 тыс рублей в месяц. В топ по запросам также попал Владивосток (250 тыс рублей) и Санкт-Петербург (237 тыс рублей). Меньше всего для счастья нужно жителям Кирова (178 тыс рублей).

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#Аналитика#Общество#Омск#Омская область#Зарплата#Новости#Средняя зарплата#Алина Ясинская#Счастье
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