Много и регулярно. Омичи стали больше хотеть денег для счастья

В целом за полгода запрос о деньгах для счастья у жителей региона вырос на 14%. При этом по России выше всего пожелания москвичей, которым для ощущения счастья нужно 267 тыс рублей в месяц. В топ по запросам также попал Владивосток (250 тыс рублей) и Санкт-Петербург (237 тыс рублей). Меньше всего для счастья нужно жителям Кирова (178 тыс рублей).