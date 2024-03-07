Много и регулярно. Омичи стали больше хотеть денег для счастья

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Аналитики SuperJob спросили у жителей Омской области по поводу того, сколько денег для счастья. Так, в месяц они хотят 215 тыс рублей. Запросы увеличиваются, замечают организаторы опросов.
Ведь в сентябре 2023 года для счастья омичи ежемесячно хотели получать 197 тыс рублей, а в марте 2023 года им нужно было 185 тыс рублей. Кстати, мужчины желают больше денег (+30%).
Оказалось, в Омской области достаточно скромная молодежь. Счастье молодых людей до 24 лет стоит меньше 160 тыс рублей. Вообще же, чем выше зарплата, тем больше и притязания. Так, люди с достатком до 50 тыс рублей говорят о 173 тыс рублей для счастья, а в зарабатывающие от 100 тыс рублей омичи грезят о сумме в 290 тыс рублей.
В целом за полгода запрос о деньгах для счастья у жителей региона вырос на 14%. При этом по России выше всего пожелания москвичей, которым для ощущения счастья нужно 267 тыс рублей в месяц. В топ по запросам также попал Владивосток (250 тыс рублей) и Санкт-Петербург (237 тыс рублей). Меньше всего для счастья нужно жителям Кирова (178 тыс рублей).