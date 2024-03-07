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Левобережье застраивают. Омской фирме «Вита» одобрили проект еще двух четырехэтажек

7 марта 2024, 08:31
Фото: 1MI
Иллюстрация

Компания «Вита» собралась строить еще две четырехэтажки на Левобережье Омска

Новые четырехэтажные дома появятся на улице Семиреченская.

Городу55 стало известно, что «Специализированному застройщику „Вита“» одобрили проект четырехэтажных жилых домов на Семиреченской. Речь идет о строительстве жилых домов №2 и №3 в Кировском округе. Проектная документация уже прошла экспертизу, положительное заключение выдал «Экспертно-проектный центр».

Разработкой проекта для «Виты» занимался «Проектный институт „Новые технологии“», которым руководит Екатерина Янкелевич.

Напомним, что проект первого четырехэтажного дома на Семиреченской прошел экспертизу на прошлой неделе. Что касается застройщика, то фирма «Вита» была зарегистрирована в 2020 году. С февраля 2024 года пост учредителя и директора в «Вите» вместо Дениса Синелобова занимает Николай Синелобов. По итогам 2022 года, чистая прибыль компании составила только 2 тысячи рублей.

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#Общество#Бизнес#Омск#Строительство#Застройщик#Проект#Многоквартирный дом#Новости#Экспертиза#Строительство дома#Юлия Истомина
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