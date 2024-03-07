Левобережье застраивают. Омской фирме «Вита» одобрили проект еще двух четырехэтажек

Напомним, что проект первого четырехэтажного дома на Семиреченской прошел экспертизу на прошлой неделе. Что касается застройщика, то фирма «Вита» была зарегистрирована в 2020 году. С февраля 2024 года пост учредителя и директора в «Вите» вместо Дениса Синелобова занимает Николай Синелобов. По итогам 2022 года, чистая прибыль компании составила только 2 тысячи рублей.