К концу 2025 года на Кубани могут построить первые мусороперерабатывающие предприятия

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
По словам Буцаева, ранее была разработана концепция пяти комплексных объектов на черноморском побережье и одного комплексного объекта в Краснодаре. Конкурсная процедура по двум объектам завершается, и уже в марте должны быть известны имена инвесторов. Если сроки не нарушатся, то к концу следующего года край получит первые комплексные объекты переработки отходов, которые будут построены в полном соответствии с показателями федерального проекта, пишет kubanpress.ru.
Также гендиректор РЭО сообщил, что по третьему объекту продолжается юридическая работа, связанная с заключением соглашения. Она должна быть вскоре завершена. Таким образом, из пяти комплексных объектов на побережье три в текущем году могут перейти из документарной части в инвестиционную. По остальным объектам идёт выбор месторасположения или их оформление.
Эксперт напомнил, что полигон ТКО в Сочи давно переполнен. Специалисты говорят о том, что в ближайшие годы его необходимо выводить из эксплуатации, для чего необходим замещающий объект.