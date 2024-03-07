К концу 2025 года на Кубани могут построить первые мусороперерабатывающие предприятия

По словам Буцаева, ранее была разработана концепция пяти комплексных объектов на черноморском побережье и одного комплексного объекта в Краснодаре. Конкурсная процедура по двум объектам завершается, и уже в марте должны быть известны имена инвесторов. Если сроки не нарушатся, то к концу следующего года край получит первые комплексные объекты переработки отходов, которые будут построены в полном соответствии с показателями федерального проекта, пишет kubanpress.ru.