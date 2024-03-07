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К концу 2025 года на Кубани могут построить первые мусороперерабатывающие предприятия

К концу 2025 года на Кубани могут построить первые мусороперерабатывающие предприятия

7 марта 2024, 13:41
Фото: 1MI
Гендиректор РЭО Денис Буцаев принял участие во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи. Он рассказал, что в Краснодарском крае уже к концу 2025 года могут построить первые предприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами.

По словам Буцаева, ранее была разработана концепция пяти комплексных объектов на черноморском побережье и одного комплексного объекта в Краснодаре. Конкурсная процедура по двум объектам завершается, и уже в марте должны быть известны имена инвесторов. Если сроки не нарушатся, то к концу следующего года край получит первые комплексные объекты переработки отходов, которые будут построены в полном соответствии с показателями федерального проекта, пишет kubanpress.ru.

Также гендиректор РЭО сообщил, что по третьему объекту продолжается юридическая работа, связанная с заключением соглашения. Она должна быть вскоре завершена. Таким образом, из пяти комплексных объектов на побережье три в текущем году могут перейти из документарной части в инвестиционную. По остальным объектам идёт выбор месторасположения или их оформление.

Эксперт напомнил, что полигон ТКО в Сочи давно переполнен. Специалисты говорят о том, что в ближайшие годы его необходимо выводить из эксплуатации, для чего необходим замещающий объект.

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