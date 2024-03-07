Бунт в Саратовской колонии пресечен без участия спецназа

Управление ФСИН подтвердило факт возникновения чрезвычайной ситуации в этом режимном учреждении. Один из осужденных, который уже 54 раза нарушил правила отбывания наказания, отказался выполнять законные требования администрации и передать запрещенный предмет, находящийся у него. В ответ к нему была применена физическая сила: для удержания применен загиб рук за спину.