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Бунт в Саратовской колонии пресечен без участия спецназа

7 марта 2024, 05:29
В колонии строгого режима ИК-4, которая находится в городе Пугачев Саратовской области, произошел инцидент. Он был связан с неповиновением нескольких заключенных, из-за чего, по словам местных жителей, на место событий вызывали спецназ ФСИН.

Как позднее рассказали ИА «Взгляд-инфо», спецназ был отозван.

Управление ФСИН подтвердило факт возникновения чрезвычайной ситуации в этом режимном учреждении. Один из осужденных, который уже 54 раза нарушил правила отбывания наказания, отказался выполнять законные требования администрации и передать запрещенный предмет, находящийся у него. В ответ к нему была применена физическая сила: для удержания применен загиб рук за спину.

Несколько других заключенных также поддержали противоправные действия осужденного, повредив имущество — они сломали окна и двери. Однако после беседы с сотрудниками колонии осужденные отказались продолжать противоправные действия. Физическая сила больше не применялась .

Сейчас проводится оценка ущерба, причиненного имуществу. Сотрудники администрации контролируют обстановку в учреждении, учреждение функционирует в обычном режиме.

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