Бунт в Саратовской колонии пресечен без участия спецназа

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
Как позднее рассказали ИА «Взгляд-инфо», спецназ был отозван.
Управление ФСИН подтвердило факт возникновения чрезвычайной ситуации в этом режимном учреждении. Один из осужденных, который уже 54 раза нарушил правила отбывания наказания, отказался выполнять законные требования администрации и передать запрещенный предмет, находящийся у него. В ответ к нему была применена физическая сила: для удержания применен загиб рук за спину.
Несколько других заключенных также поддержали противоправные действия осужденного, повредив имущество — они сломали окна и двери. Однако после беседы с сотрудниками колонии осужденные отказались продолжать противоправные действия. Физическая сила больше не применялась .
Сейчас проводится оценка ущерба, причиненного имуществу. Сотрудники администрации контролируют обстановку в учреждении, учреждение функционирует в обычном режиме.