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Published Сегодня, 04:48

Modified Сегодня, 04:50

Updated Сегодня, 04:50

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Живы и здоровы. Омские полицейские нашли всех трех пропавших девушек

6 марта 2024, 04:48
Фото: Город55
иллюстрация

Омская полиция разыскала трех пропавших девушек

Об исчезновении девушек сообщили накануне в группе поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск».

В Омске сотрудники полиции нашли трех пропавших девушек. Их родственники обратились с заявлением о пропаже накануне. К счастью, с девушками все в порядке.

Оказалось, что 24-летняя Виктория Попова гостила у своих знакомых в Центральном округе. 17-летнюю жительницу Октябрьского округа нашли в больнице, где она проходит курс лечения. А 15-летняя школьница из Фадино приехала в гости к подруге, которая проживает в Центральном округе Омска.

Полицейские тщательно разбирают каждую из ситуаций, а несовершеннолетние и их законные представители получат воспитательные мероприятия инспекторов ПДН.

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