Живы и здоровы. Омские полицейские нашли всех трех пропавших девушек

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Updated Сегодня, 04:50
В Омске сотрудники полиции нашли трех пропавших девушек. Их родственники обратились с заявлением о пропаже накануне. К счастью, с девушками все в порядке.
Оказалось, что 24-летняя Виктория Попова гостила у своих знакомых в Центральном округе. 17-летнюю жительницу Октябрьского округа нашли в больнице, где она проходит курс лечения. А 15-летняя школьница из Фадино приехала в гости к подруге, которая проживает в Центральном округе Омска.
Полицейские тщательно разбирают каждую из ситуаций, а несовершеннолетние и их законные представители получат воспитательные мероприятия инспекторов ПДН.