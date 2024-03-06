Живы и здоровы. Омские полицейские нашли всех трех пропавших девушек

Оказалось, что 24-летняя Виктория Попова гостила у своих знакомых в Центральном округе. 17-летнюю жительницу Октябрьского округа нашли в больнице, где она проходит курс лечения. А 15-летняя школьница из Фадино приехала в гости к подруге, которая проживает в Центральном округе Омска.