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Published Сегодня, 03:13

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Updated Сегодня, 03:15

иллюстрация

Выделено 13 млн. В Омске студенты-целевики получат дополнительную денежную поддержку

6 марта 2024, 03:13
Фото: Город55
иллюстрация

Студентам-целевикам ОмГПУ выделили дополнительные 13 млн на стипендии

Повышенную стипендию студенты начнут получать уже в этом году.

В 2024 году студентам из Омска увеличат стипендии. На эти цели уже выделено 13 млн рублей. Об этом сообщил Виталий Хоценко в своем официальном телеграм-канале.

Однако повышение ждет только студентов ОмГПУ, которые заключили договоры о целевом обучении и выбрали для себя направление «Образование и педагогические науки».

«Для Омской области очень важно растить профессиональные педагогические кадры. Ребят продолжим поддерживать», — отметил Хоценко.

Напомним, в регионе наблюдается острая нехватка учителей, около 700 педагогов. В настоящее время открыто 67 вакансий на должность учителя в начальных классах. Также в детских садах города не хватает 164 воспитателей и 115 помощников воспитателей.

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#Общество#Омск#Омская область#Студенты#Высшее образование#Новости#ОмГПУ#Поддержка
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