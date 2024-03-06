Выделено 13 млн. В Омске студенты-целевики получат дополнительную денежную поддержку

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
В 2024 году студентам из Омска увеличат стипендии. На эти цели уже выделено 13 млн рублей. Об этом сообщил Виталий Хоценко в своем официальном телеграм-канале.
Однако повышение ждет только студентов ОмГПУ, которые заключили договоры о целевом обучении и выбрали для себя направление «Образование и педагогические науки».
«Для Омской области очень важно растить профессиональные педагогические кадры. Ребят продолжим поддерживать», — отметил Хоценко.
Напомним, в регионе наблюдается острая нехватка учителей, около 700 педагогов. В настоящее время открыто 67 вакансий на должность учителя в начальных классах. Также в детских садах города не хватает 164 воспитателей и 115 помощников воспитателей.