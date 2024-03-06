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Posted Сегодня, 08:35

Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

В омском магазине омичам продавали немаркированную продукцию для вейпинга

В омском магазине нашли тысячи немаркированных товаров для вейпинга

6 марта 2024, 08:35
Фото: УМВД России по Омской области

В омском магазине омичам продавали немаркированную продукцию для вейпинга

Сотни немаркированных товаров нашли в магазине на улице Рождественского, сейчас по этому факту проводится проверка.

Проверку после обнаружения более тысячи немаркированных товаров для вейпинга проводят сотрудники таможни и отдела полиции № 4. Нарушения нашли в павильоне торгового центра на улице Рождественского.

Оказалось, что в незаконном обороте магазина находилось 1257 товаров. Среди них: жидкости для электронных сигарет, испарители, одноразовые электронные сигареты, табак для кальяна и другое. Ни один из представленных товаров не имел обязательной маркировки, что противоречит закону, рассказали в полиции.

Сейчас по этому факту проводится проверка. Правоохранители предварительно заключили, что индивидуальный предприниматель нарушил статью 15.12 КоАП РФ. Далее рассмотрением дела займется региональный Роспотребнадзор.

Фото: УМВД России по Омской области
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