В омском магазине нашли тысячи немаркированных товаров для вейпинга

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Проверку после обнаружения более тысячи немаркированных товаров для вейпинга проводят сотрудники таможни и отдела полиции № 4. Нарушения нашли в павильоне торгового центра на улице Рождественского.
Оказалось, что в незаконном обороте магазина находилось 1257 товаров. Среди них: жидкости для электронных сигарет, испарители, одноразовые электронные сигареты, табак для кальяна и другое. Ни один из представленных товаров не имел обязательной маркировки, что противоречит закону, рассказали в полиции.
Сейчас по этому факту проводится проверка. Правоохранители предварительно заключили, что индивидуальный предприниматель нарушил статью 15.12 КоАП РФ. Далее рассмотрением дела займется региональный Роспотребнадзор.