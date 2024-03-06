В омском магазине нашли тысячи немаркированных товаров для вейпинга

Оказалось, что в незаконном обороте магазина находилось 1257 товаров. Среди них: жидкости для электронных сигарет, испарители, одноразовые электронные сигареты, табак для кальяна и другое. Ни один из представленных товаров не имел обязательной маркировки, что противоречит закону, рассказали в полиции.