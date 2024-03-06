В Омске застройщик ЖК «Зеленый остров» затягивает с передачей земли под детсад

Хотя год назад занимавшая на тот момент пост директора департамента архитектуры и градостроительства Светлана Рогова была уверена, что до конца 2023 года земля будет передана муниципалитету, так как переговоры с застройщиком ведутся. Но никаких подвижек в этом вопросе не было в ноябре 2023-го, как нет их и сейчас.