В Омске застройщик ЖК «Зеленый остров» затягивает с передачей земли под детсад

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Городу55 стало известно, что «Специализированный застройщик „Жилой комплекс „Зеленый остров“», которым владеет депутат Заксобрания Омской области Вячеслав Васильев, не торопится передавать муниципалитету часть своего земельного участка на Красном Пути, 143. Речь идет об участке с кадастровым номером 55:36:070107:8524.
В депархитектуры Городу55 сообщили, что в границах участка 55:36:070107:8524 находятся прачечная, здравпункт, инструментальный цех и тепловые сети. А за разрешением на строительство детсада на этом земельном участке никто не обращался. Что не удивительно, ведь землю муниципалитету никто не передал, а значит никто и не заинтересован в возведении дошкольного учреждения.
Хотя год назад занимавшая на тот момент пост директора департамента архитектуры и градостроительства Светлана Рогова была уверена, что до конца 2023 года земля будет передана муниципалитету, так как переговоры с застройщиком ведутся. Но никаких подвижек в этом вопросе не было в ноябре 2023-го, как нет их и сейчас.
«В настоящее время администрацией города Омска с собственником земельного участка прорабатывается вопрос о передаче части земельного участка, необходимой для размещения детского сада, в муниципальную собственность», — ответила Городу55 4 марта и. о. директора депархитектуры Татьяна Фролова.
Почему хозяин земли затягивает с передачей земли, сколько времени еще будут длиться переговоры и будет ли администрация предпринимать более серьезные действия, если передача земли так и не состоится, в депархитектуры предпочли не рассказывать.
Умолчать в департаменте предпочли и о разделе земельного участка 55:36:070107:8524, часть которого владелец и должен был передать под детсад. Владелец разделил его на три участка, которые теперь имеют площадь 27602 кв. м, 4096 кв. м и 4108 кв. м. Предназначены они под застройку домами средней и высокой этажности, административные здания и офисы организаций, занимающихся обслуживанием населения.
Отметим, что жилой комплекс «Зеленый остров» на Водниках активно разрастается, а вот инфраструктура, как это обычно бывает, не появляется. Рядом с жилыми комплексами «Изумрудный берег» и «Зеленый остров» предусмотрено строительство двух детсадов на 310 и 140 мест. Но пока и соответствующего финансирования на это нет, и с участками продолжаются проблемы.