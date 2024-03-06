В Омске оргкомитет с бизнесом обсудили проведение премии «Предприниматель ГОроДА»

Традиционно в проекте проходит народное голосование, оно продлится до дня торжественной церемонии. Для этого нужно в разделе «Номинанты», выбрать понравившегося участника и нажать кнопку «Проголосовать». Автоматическая система перенаправит в специальный телеграм-канал, где потребуется ввести свой номер телефона. И если он ранее не был задействован в голосовании, результат будет зафиксирован. Масштабнее стал и призовой фонд в 2024 году.