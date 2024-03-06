В Омске оргкомитет с бизнесом обсудили проведение премии «Предприниматель ГОроДА»

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
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Updated Сегодня, 10:22
Сегодня, 6 марта, в Конгресс-холле прошла открытая встреча оргкомитета, представителей экспертного и наблюдательного совета премии «Предприниматель ГОроДА». Бизнес-сообщество вместе с представителями власти подвели результаты прошлого года и поговорили о ключевых моментах проведения премии в 2024 году.
За четыре года участниками проекта стали 2300 бизнесменов. Находятся и те, кто не один раз принимает участие в премии. Организаторами проекта, который проводится при поддержке правительства Омской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и помогает выявить и поощрить наиболее успешных предпринимателей, выступают министерство экономического развития Омской области, центр «Мой бизнес», Омское отделение Сбербанка и Омское региональное отделение «Опоры России».
Каждый год организаторы стремятся придумать что-то новое, новые номинации, этот год не стал исключением. Так, в Год семьи появилась соответствующая номинация «Дело семейное», посвященная семейному бизнесу, и «АгроУспех» для тех, кто развивает в регионе сельское хозяйство. Среди других номинаций — «IT-профи», «Омская марка», «Мастер гостеприимства», «Хорошее начало», «Отличная форма», «Спутник роста», «Выбор потребителя», «Вкус и качество».
«Премия проводится в четвертый раз, и она уже зарекомендовала себя как очень интересный проект, привлекательный для предпринимателей. Это возможность бизнесу показать себя, рассказать о своем проекте, получить новые знания и компетенции, получить признание. А для нас это возможность в буквальном смысле познакомиться с лицами нашего малого предпринимательства. Ведь зачастую те, кто оказывают услуги, производят товары, остаются неизвестны, и это не совсем справедливо. Так как предприниматели вносят большой вклад в экономику региона. В сфере малого и среднего бизнеса сегодня заняты более 300 тысяч человек, это почти треть всех занятых в регионе», — отметила министр экономического развития Анна Негодуйко.
В 2023 году 32 эксперта отсмотрели 800 заявок предпринимателей. В этом году прием заявок от претендентов стартовал 19 февраля и продлится до 31 марта 2024 года. На сегодняшний день заявки подали уже 82 человека.
«Заполнить анкету участника можно на сайте предпринимательгорода.рф. Отбор победителей, как и в прошлые годы, пройдет в два этапа. На первом экспертный совет сформирует шорт-лист по каждой номинации, а затем свое решение озвучит наблюдательный совет премии, в состав которого входят руководители крупных омских компаний», — уточнила заместитель управляющего Омского регионального фонда поддержки и развития малого предпринимательства Дания Бегишева.
Кстати, методику подведения итогов и оценки номинантов в этом году тоже пересмотрели. Теперь помимо бизнес-составляющей (количество созданных рабочих мест, объем выручки, динамика прироста этой выручки) будут смотреть, насколько активно бизнес участвует в социально важной деятельности, насколько он открыт информационно.
Традиционно в проекте проходит народное голосование, оно продлится до дня торжественной церемонии. Для этого нужно в разделе «Номинанты», выбрать понравившегося участника и нажать кнопку «Проголосовать». Автоматическая система перенаправит в специальный телеграм-канал, где потребуется ввести свой номер телефона. И если он ранее не был задействован в голосовании, результат будет зафиксирован. Масштабнее стал и призовой фонд в 2024 году.
«Мы вносим постоянные изменения в наш призовой фонд, пытаемся его улучшать и делать более полезным для участников. В этом году будут новые призы — это обучение в Корпоративном университете Сбербанка для всех победителей в номинациях. Главный победитель получит оценку себя как человека и бизнесмена, а также индивидуальный план развития этих компетенций, — сообщила управляющий Омским отделением Сбербанка Наталья Корнева. — Предприниматели, как победители, так и участники получают узнаваемость в регионе, к ним выходят банки, им помогает власть, их знают люди».
Среди традиционных призов для победителей остались участие в бизнес-миссии и индивидуальный набор привилегий (один из вариантов по желанию): создание и размещение аудиоролика на одной из омских радиостанций, изготовление телевизионного сюжета и его размещение на региональных медиаресурсах, изготовление и размещение рекламы на билбордах или подготовка документов по регистрации товарного знака.
Плюсами участия в подобных проектах поделился победитель прошлого года, директор ООО «Вито» Владимир Толстов, чья компания занимается производством макарон и изделий для паназиатской кухни:
«Премия дала очень мощный консолидирующий эффект внутри компании. В этом году мы прочувствовали эффективную, открытую административную поддержку нашего бизнеса. Мы создали ГОСТ на фунчозу, и без поддержки быстрый темп вряд ли получилось бы нарастить. Участвовали в программе бережливого производства, прошли полугодовой цикл, повысили свою эффективность. Правительство, банки, учреждения стандартизации — все открыты и реально точечно поддерживают, не просто на словах. Это вдохновляет двигаться дальше».
Участникам премии готовы помогать опытные предприниматели из состава экспертного и наблюдательного совета. Так, владелица компании «Росювелирторг» Марина Хариби пообещала провести для предпринимателей курс по личному бренду, чтобы молодые представители бизнес-сообщества не боялись проявляться.
Добавим, что победителей четвертой региональной премии «Предприниматель ГОроДА» назовут 23 мая — в преддверии Дня предпринимательства.