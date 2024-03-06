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Published Сегодня, 11:14

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Updated Сегодня, 11:19

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Только избранные. Концерт Стаса Михайлова в Омске будет бесплатным, но не для всех

6 марта 2024, 11:14
Фото: Город55
иллюстрация

Концерт Стаса Михайлова в Омске будет бесплатным, но не для всех

Для желающих организуют розыгрыш пригласительных, а некоторые попадут свободно на выступление из-за имеющегося статуса и активной деятельности.

Стало известно, что на концерт Стаса Михайлова в Омске смогут пройти бесплатно не все желающие. Изначально заявлялось, что вход на мероприятие будет свободным. Для некоторых омичей заготовлены пригласительные.

Собственно, само выступление артиста посвящено десятилетию воссоединения Крыма с Россией. Народный артист России выйдет на сцену спортивного комплекса «Красная звезда». Концерт состоится 15, 16 и 17 марта. Начало в 18:30. Стас Михайлов будет выступать в течение полутора часов, до 19:30.

Как рассказали Городу55 в региональном минкульте, бесплатно пройти на концерт смогут семьи бойцов СВО, представители волонтерских движений, работники некоторых социальных предприятий и трудящиеся в сфере оборонной промышленности.

Кроме того, пригласительные заготовят для активистов, которые ведут свою деятельность в национально-культурных объединениях, и для тех, кто состоит в ряде общественных организаций.

У остальных омичей будет возможность попасть на концерт бесплатно, но в том случае, если улыбнется удача. Для большинства зрителей организуют розыгрыш билетов на концерт, добавили в министерстве культуры Омской области.

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#Общество#Культура#Омск#Омская область#Развлечения#Новости#Концерт#Алина Ясинская#Бесплатный концерт
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