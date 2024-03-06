Только избранные. Концерт Стаса Михайлова в Омске будет бесплатным, но не для всех

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Стало известно, что на концерт Стаса Михайлова в Омске смогут пройти бесплатно не все желающие. Изначально заявлялось, что вход на мероприятие будет свободным. Для некоторых омичей заготовлены пригласительные.
Собственно, само выступление артиста посвящено десятилетию воссоединения Крыма с Россией. Народный артист России выйдет на сцену спортивного комплекса «Красная звезда». Концерт состоится 15, 16 и 17 марта. Начало в 18:30. Стас Михайлов будет выступать в течение полутора часов, до 19:30.
Как рассказали Городу55 в региональном минкульте, бесплатно пройти на концерт смогут семьи бойцов СВО, представители волонтерских движений, работники некоторых социальных предприятий и трудящиеся в сфере оборонной промышленности.
Кроме того, пригласительные заготовят для активистов, которые ведут свою деятельность в национально-культурных объединениях, и для тех, кто состоит в ряде общественных организаций.
У остальных омичей будет возможность попасть на концерт бесплатно, но в том случае, если улыбнется удача. Для большинства зрителей организуют розыгрыш билетов на концерт, добавили в министерстве культуры Омской области.