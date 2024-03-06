Стало только хуже. Врачи без образования провели омичке операцию на ногах

Как указано на сайте районного суда, пациентку мучал варикоз ног. По договору ей провели операцию, однако это не принесло результатов. У женщины появились боли в ноге и уплотнения. Она решила взыскать компенсацию морального вреда, потраченные деньги, неустойку и штраф с клиники.