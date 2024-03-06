Стало только хуже. Врачи без образования провели омичке операцию на ногах

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
В Ленинском райсуде состоялось заседание по делу омички. Она подала гражданский иск, оставшись недовольной после обращения в платную клинику. Женщину возмутило качество медуслуг, поскольку вскоре ее состояние не улучшилось, а наоборот ухудшилось.
Как указано на сайте районного суда, пациентку мучал варикоз ног. По договору ей провели операцию, однако это не принесло результатов. У женщины появились боли в ноге и уплотнения. Она решила взыскать компенсацию морального вреда, потраченные деньги, неустойку и штраф с клиники.
Судебно-медицинская экспертиза показала, что работники клиники допустили ошибки при диагностике. Более того, пациенткой занимались врачи, у которых не было необходимой специальности.
Суд решил, что клиника обязана частично выплатить компенсацию потерпевшей. Общая сумма составляет больше 350 тыс рублей. Решение не вступило в законную силу, так что может быть еще обжаловано.