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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

иллюстрация

Стало только хуже. Врачи без образования провели омичке операцию на ногах

6 марта 2024, 12:05
Фото: Город55
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Омские врачи без образования испортили операцией здоровье пациентке

Женщина обратилась в суд и получила компенсацию от платной клиники, куда обращалась.

В Ленинском райсуде состоялось заседание по делу омички. Она подала гражданский иск, оставшись недовольной после обращения в платную клинику. Женщину возмутило качество медуслуг, поскольку вскоре ее состояние не улучшилось, а наоборот ухудшилось.

Как указано на сайте районного суда, пациентку мучал варикоз ног. По договору ей провели операцию, однако это не принесло результатов. У женщины появились боли в ноге и уплотнения. Она решила взыскать компенсацию морального вреда, потраченные деньги, неустойку и штраф с клиники.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что работники клиники допустили ошибки при диагностике. Более того, пациенткой занимались врачи, у которых не было необходимой специальности.

Суд решил, что клиника обязана частично выплатить компенсацию потерпевшей. Общая сумма составляет больше 350 тыс рублей. Решение не вступило в законную силу, так что может быть еще обжаловано.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Суд#Здравоохранение#Медицина#Врач#Штраф#Новости#Алина Ясинская#Медицинская помощь
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