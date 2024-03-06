Сопроводили до больницы. Полицейские помогли омичу, которому стало плохо на работе

Оказалось, что у мужчины на рабочем месте резко ухудшилось самочувствие, он периодически терял сознание. Чтобы доставить его в больницу как можно скорее, коллеги решили не ждать скорую, а отвезти на собственной машине из села Усть-Заостровка до Омска.