Сопроводили до больницы. Полицейские помогли омичу, которому стало плохо на работе

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Инцидент произошел на 16 километре трассы Омск-Черлак около 10:20 утра. Там к экипажу ДПС подъехал автомобиль «Лада Ларгус». Его водитель пояснил, что в машине находится пассажир, которому срочно нужна медицинская помощь.
Оказалось, что у мужчины на рабочем месте резко ухудшилось самочувствие, он периодически терял сознание. Чтобы доставить его в больницу как можно скорее, коллеги решили не ждать скорую, а отвезти на собственной машине из села Усть-Заостровка до Омска.
Полицейские помогли водителю и пассажиру добраться до областного центра. Они сопроводили автомобиль до больницы в Ленинском округе, где пострадавшему оказали необходимую помощь, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.