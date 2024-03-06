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Полицейские сопроводили до больницы омича, которому стало плохо на рабочем месте

Сопроводили до больницы. Полицейские помогли омичу, которому стало плохо на работе

6 марта 2024, 09:21
Фото: 1MI

Полицейские сопроводили до больницы омича, которому стало плохо на рабочем месте

На трассе Омск–Черлак к экипажу ДПС подъехал мужчина, в салоне его автомобиля находился знакомый, которому срочно требовалась медицинская помощь.

Инцидент произошел на 16 километре трассы Омск-Черлак около 10:20 утра. Там к экипажу ДПС подъехал автомобиль «Лада Ларгус». Его водитель пояснил, что в машине находится пассажир, которому срочно нужна медицинская помощь.

Оказалось, что у мужчины на рабочем месте резко ухудшилось самочувствие, он периодически терял сознание. Чтобы доставить его в больницу как можно скорее, коллеги решили не ждать скорую, а отвезти на собственной машине из села Усть-Заостровка до Омска.

Полицейские помогли водителю и пассажиру добраться до областного центра. Они сопроводили автомобиль до больницы в Ленинском округе, где пострадавшему оказали необходимую помощь, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

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