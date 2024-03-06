Снежный город. В вечерний час-пик омские дороги снова сковали километровые пробки

Вечером среды омские дороги снова погрязли в заторах. По данным сервиса «Яндекс Карты», пробки на городских магистралях сейчас достигают 9 баллов. Большую роль в такой дорожной ситуации сыграл снегопад и резкое потепление, из-за которого на проезжих частях образовалась «снежная каша».