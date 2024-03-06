Снежный город. В вечерний час-пик омские дороги снова сковали километровые пробки

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Вечером среды омские дороги снова погрязли в заторах. По данным сервиса «Яндекс Карты», пробки на городских магистралях сейчас достигают 9 баллов. Большую роль в такой дорожной ситуации сыграл снегопад и резкое потепление, из-за которого на проезжих частях образовалась «снежная каша».
Сильнее всего движение затруднено на центральных улицах — Гагарина, Булатова, Шебалдина, проспекте Карла Маркса и других. Сложная ситуация наблюдается и на Фрунзенском мосту.
В пробку попали водители, которые проложили свои маршруты через некоторые проезжие части левобережья. Так, например, заторы настигли улицы Конева, Волгоградскую и 3-ю Енисейскую. На бульваре Архитекторов пробка образовалась из-за ДТП.
В другой части города сложилась похожая ситуация: на улице Кирова в Октябрьском округе пробки достигли 8-баллов. Затруднено движение и в Нефтяниках: на проспекте Королева, улицах Заозерной и Химиков.