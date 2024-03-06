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В вечерний час-пик омские дороги снова погрязли в заторах

Снежный город. В вечерний час-пик омские дороги снова сковали километровые пробки

6 марта 2024, 12:55
Фото: 1MI

В вечерний час-пик омские дороги снова погрязли в заторах

Наиболее ощутимо движение затруднено на центральных магистралях, а также на некоторых дорогах Кировского и Советского округов.

Вечером среды омские дороги снова погрязли в заторах. По данным сервиса «Яндекс Карты», пробки на городских магистралях сейчас достигают 9 баллов. Большую роль в такой дорожной ситуации сыграл снегопад и резкое потепление, из-за которого на проезжих частях образовалась «снежная каша».

Сильнее всего движение затруднено на центральных улицах — Гагарина, Булатова, Шебалдина, проспекте Карла Маркса и других. Сложная ситуация наблюдается и на Фрунзенском мосту.

В пробку попали водители, которые проложили свои маршруты через некоторые проезжие части левобережья. Так, например, заторы настигли улицы Конева, Волгоградскую и 3-ю Енисейскую. На бульваре Архитекторов пробка образовалась из-за ДТП.

В другой части города сложилась похожая ситуация: на улице Кирова в Октябрьском округе пробки достигли 8-баллов. Затруднено движение и в Нефтяниках: на проспекте Королева, улицах Заозерной и Химиков.

Фото: Яндекс Карты
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#Пробки#Омск#Омская область#Новости#Затор на дороге#Заторы#Анастасия Баянова#Пробка#Яндекс Пробки#Дорожные пробки
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