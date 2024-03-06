Раздеваться рано. В марте по Омской области ударят 26-градусные морозы

Кстати, недавно омичи могли видеть полярное сияние. Оно возникло из-за сильной магнитной бури, жители многих регионов наблюдали явление. Конечно, насладиться небесной красотой удалось не в полную меру, поскольку в ту ночь было облачно, шел снег. Однако же несколько фотографий у омичей получилось сделать.