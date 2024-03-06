Раздеваться рано. В марте по Омской области ударят 26-градусные морозы

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Updated Сегодня, 06:32
В Обь-Иртышском УГМС представили прогноз погоды на следующие три дня. По данным метеорологов, жителям Омской области стоит утепляться. В ближайшее время по региону ударят «весенние» морозы.
Сегодня, 6 марта, днем будет 0… -5 градусов. Ожидается небольшой снег с гололедицей на дорогах и снежными заносами. Северо-западный ветер задует со скоростью 5-10 м/с.
В четверг, 7 марта, ночью ожидается -10… -15 градусов. Где-то будет -5 градусов, а по северной части региона возможно -16… -21 градусов, при прояснении температура может понижаться до -26 градусов. В светлое время суток будет -3… -8 градусов, местами -14. Прогнозируется небольшой снег, гололедица и снежные заносы. Скорость северного ветра составит 5-10 м/с.
В пятницу, 8 марта, ночью вновь похолодает до -21… -26 градусов. При облачности возможно -15 градусов. Днем ожидается -6… -11 градусов. Осадков не обещают, но водителей и пешеходов предупреждают об изморози и гололедицы. Юго-западный ветер задует с порывами 2-7 м/с. Местами скорость может достигать 12 м/с.
Кстати, недавно омичи могли видеть полярное сияние. Оно возникло из-за сильной магнитной бури, жители многих регионов наблюдали явление. Конечно, насладиться небесной красотой удалось не в полную меру, поскольку в ту ночь было облачно, шел снег. Однако же несколько фотографий у омичей получилось сделать.
Для метеозависимых: магнитные бури в ближайшие дни не ожидаются. Но под конец месяца, 24, 25 и 26 марта, прогнозируется новая волна.