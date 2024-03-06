Профессии будущего: женщины востребованы в промышленности

Также востребованы профессии токаря и наладчика катушек. Кроме того, в промышленности по приборостроению и электронике есть спрос на испытателей деталей и приборов — эти специалисты проверяют выпускаемые изделия, проводят их тестирование, обеспечивают безопасность устройств и компонентов. Эта специализация также пользуется популярностью среди женщин.