Профессии будущего: женщины востребованы в промышленности

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Согласно мнению эксперта, тренд на работу в промышленности становится все более популярным среди женщин. Одной из самых востребованных специальностей является сварщик, пишет RT.
«Это престижная рабочая профессия, которая нужна практически в каждой компании. Современная сварка требует высокой точности и аккуратности. Работодатели отмечают, что женщины демонстрируют высокую квалификацию в этом направлении», — поделился эксперт.
Также востребованы профессии токаря и наладчика катушек. Кроме того, в промышленности по приборостроению и электронике есть спрос на испытателей деталей и приборов — эти специалисты проверяют выпускаемые изделия, проводят их тестирование, обеспечивают безопасность устройств и компонентов. Эта специализация также пользуется популярностью среди женщин.
«Еще одна востребованная профессия среди женщин — заливщик компаундами. Работа включает заливку и герметизацию различных изделий. Специалисты востребованы в производстве радиоаппаратуры, микросхем и других электронных устройств», — сообщил Тарасов.