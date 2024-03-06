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Published Сегодня, 07:20

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Профессии будущего: женщины востребованы в промышленности

6 марта 2024, 07:20
Директор центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов поделился информацией о самых востребованных среди женщин профессиях.

Согласно мнению эксперта, тренд на работу в промышленности становится все более популярным среди женщин. Одной из самых востребованных специальностей является сварщик, пишет RT.

«Это престижная рабочая профессия, которая нужна практически в каждой компании. Современная сварка требует высокой точности и аккуратности. Работодатели отмечают, что женщины демонстрируют высокую квалификацию в этом направлении», — поделился эксперт.

Также востребованы профессии токаря и наладчика катушек. Кроме того, в промышленности по приборостроению и электронике есть спрос на испытателей деталей и приборов — эти специалисты проверяют выпускаемые изделия, проводят их тестирование, обеспечивают безопасность устройств и компонентов. Эта специализация также пользуется популярностью среди женщин.

«Еще одна востребованная профессия среди женщин — заливщик компаундами. Работа включает заливку и герметизацию различных изделий. Специалисты востребованы в производстве радиоаппаратуры, микросхем и других электронных устройств», — сообщил Тарасов.

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