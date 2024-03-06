Продолжение начатого. Госэкспертиза одобрила проект дороги возле поселка под Омском

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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Updated Сегодня, 10:00
Городу55 стало известно, что проект строительства обхода поселка Магистральный в Омском районе прошел госэкспертизу. Положительное заключение накануне выдала «Государственная экспертиза Омской области».
«Управление дорожного хозяйства Омской области», которое выступает в качестве застройщика, готовится ко второму этапу строительства обхода. Разработкой проектной документации для казенного учреждения занимался омский предприниматель Максим Шамков.
В рамках второго этапа собираются построить обход поселка Магистральный по улице Кирпичной от перекрестка на ООО «Содружество-Сибирь» до примыкания улицы Строителей к Молодежной.
Напомним, что первым этапом строительства дороги протяженностью 1,84 км (до улицы Кирпичной с примыканием к перекрестку на ООО «Содружество-Сибирь») занималась местная компания «Арт Ремстрой» Карена Мартояна. За работу в 2021 году фирма получила почти 102 млн рублей. Новая дорога потребовалась для того, чтобы тяжелые большегрузы не заезжали на улицы Магистрального.