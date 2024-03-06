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Продолжение начатого. Госэкспертиза одобрила проект дороги возле поселка под Омском

6 марта 2024, 09:58
Фото: 1MI
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Проект строительства обхода возле поселка под Омском прошел госэкспертизу

Работами в рамках первого этапа строительства обхода занималась компания «Арт Ремстрой» Карена Мартояна.

Городу55 стало известно, что проект строительства обхода поселка Магистральный в Омском районе прошел госэкспертизу. Положительное заключение накануне выдала «Государственная экспертиза Омской области».

«Управление дорожного хозяйства Омской области», которое выступает в качестве застройщика, готовится ко второму этапу строительства обхода. Разработкой проектной документации для казенного учреждения занимался омский предприниматель Максим Шамков.

В рамках второго этапа собираются построить обход поселка Магистральный по улице Кирпичной от перекрестка на ООО «Содружество-Сибирь» до примыкания улицы Строителей к Молодежной.

Напомним, что первым этапом строительства дороги протяженностью 1,84 км (до улицы Кирпичной с примыканием к перекрестку на ООО «Содружество-Сибирь») занималась местная компания «Арт Ремстрой» Карена Мартояна. За работу в 2021 году фирма получила почти 102 млн рублей. Новая дорога потребовалась для того, чтобы тяжелые большегрузы не заезжали на улицы Магистрального.

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#Общество#Дороги#Омск#Строительство#Безопасность#Проект#Строительство дорог#Омский район#Новости#Экспертиза#Юлия Истомина
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