Продолжение начатого. Госэкспертиза одобрила проект дороги возле поселка под Омском

Напомним, что первым этапом строительства дороги протяженностью 1,84 км (до улицы Кирпичной с примыканием к перекрестку на ООО «Содружество-Сибирь») занималась местная компания «Арт Ремстрой» Карена Мартояна. За работу в 2021 году фирма получила почти 102 млн рублей. Новая дорога потребовалась для того, чтобы тяжелые большегрузы не заезжали на улицы Магистрального.