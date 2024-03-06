Правительства Москвы и города Шэньчжэня заключили меморандум о сотрудничестве

В рамках встречи Сергей Черёмин предложил коллегам из Китая посетить Международный транспортный саммит, который пройдет в Москве. По его словам, здесь они могут присоединиться к проекту Urban Transport Data — аналитической платформе по сбору и обмену данными о работе транспортного комплекса города. Министр также выразил интерес к привлечению компаний из Поднебесной и локализации высокотехнологичного бизнеса в столице РФ.