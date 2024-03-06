Правительства Москвы и города Шэньчжэня заключили меморандум о сотрудничестве

Posted Сегодня, 18:56
Published Сегодня, 18:56
Modified Сегодня, 18:56
Updated Сегодня, 18:56
Подписи под документом поставили министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черёмин и вице-мэр города Шэньчжэня Ван Шоужуй.
Подписание документа состоялось 6 марта 2024 года в ходе визита представителей столичного правительства в китайский город Шэньчжэнь. Обе стороны надеются на долгосрочное и плодотворное сотрудничество, поддержку экспортно ориентированных компаний, а также анализ опыта по привлечению внешних инвестиций и внедрение цифровых технологий в городскую инфраструктуру. Об этом пишет rosbalt.ru.
Меморандум также предполагает обмен опытом в сфере городского управления инновациями, градостроительства, торговли, в том числе сотрудничество в сфере науки, образования, культуры, туризма, экологии и охраны окружающей среды.
В рамках встречи Сергей Черёмин предложил коллегам из Китая посетить Международный транспортный саммит, который пройдет в Москве. По его словам, здесь они могут присоединиться к проекту Urban Transport Data — аналитической платформе по сбору и обмену данными о работе транспортного комплекса города. Министр также выразил интерес к привлечению компаний из Поднебесной и локализации высокотехнологичного бизнеса в столице РФ.
Отметим, что, несмотря на молодость города Шэньчжэня, население его превышает 20 млн человек. Сегодня этот населенный пункт является самой инновационной агломерацией Китая и одним из самых передовых мегаполисов мира. Шэньчжэнь также славится обширным опытом использования современных градостроительных технологий с соблюдением строгих экологических стандартов комплексного развития территорий, что позволяет ему оставаться в лидерах по устойчивому развитию и комфорту городской среды.