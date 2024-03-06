Омичам рассказали о судьбе щенков, выброшенных в мусорный бак

Напомним, что о данной ситуации стало известно из сообщества «Инцидент Омск». Мальчик, возвращаясь из школы, услышал плач щенков, который доносился из мусорного бака. Когда его мама подошла к контейнеру, из которого он услышал крики, она была потрясена. Неизвестный выбросил в контейнер черный мешок со щенками. Когда мешок был найден, в нем были как живые, так и мертвые животные.