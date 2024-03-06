Омичам рассказали о судьбе щенков, выброшенных в мусорный бак

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Спасенные щенки из села Лузино Омского района нашли свой дом. Они были переданы местным жителям, как сообщили «Омск-информу» в областной полиции.
В настоящее время правоохранительные органы продолжают опрашивать свидетелей. Следует отметить, что тому, кто выбросил щенков, грозит уголовное дело за жестокое обращение с животными.
Напомним, что о данной ситуации стало известно из сообщества «Инцидент Омск». Мальчик, возвращаясь из школы, услышал плач щенков, который доносился из мусорного бака. Когда его мама подошла к контейнеру, из которого он услышал крики, она была потрясена. Неизвестный выбросил в контейнер черный мешок со щенками. Когда мешок был найден, в нем были как живые, так и мертвые животные.