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Posted Сегодня, 06:46

Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

иллюстрация

Омичам рассказали о судьбе щенков, выброшенных в мусорный бак

6 марта 2024, 06:46
Фото: Город55
иллюстрация
Полицейские продолжают расследование и опрашивают свидетелей.

Спасенные щенки из села Лузино Омского района нашли свой дом. Они были переданы местным жителям, как сообщили «Омск-информу» в областной полиции.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают опрашивать свидетелей. Следует отметить, что тому, кто выбросил щенков, грозит уголовное дело за жестокое обращение с животными.

Напомним, что о данной ситуации стало известно из сообщества «Инцидент Омск». Мальчик, возвращаясь из школы, услышал плач щенков, который доносился из мусорного бака. Когда его мама подошла к контейнеру, из которого он услышал крики, она была потрясена. Неизвестный выбросил в контейнер черный мешок со щенками. Когда мешок был найден, в нем были как живые, так и мертвые животные.

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#Общество#Происшествия#Полиция#Омск#Омская область#Уголовное дело#Новости#Мама#Жестокое обращение с животными#Щенки#Лузино#Местные жители
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