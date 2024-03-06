Омичам показали, как строилась «G-Drive Арена»

К старту плей-офф КХЛ в сети представили новый медиапроект «Воплощение энергии». В нем архитекторы, конструкторы и инженеры рассказали, как в рекордные сроки построили новый хоккейный стадион в Омске, как он повлиял на облик и престиж города, что у него внутри.