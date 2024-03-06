Омичам показали, как строилась «G-Drive Арена»

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
К старту плей-офф КХЛ в сети представили новый медиапроект «Воплощение энергии». В нем архитекторы, конструкторы и инженеры рассказали, как в рекордные сроки построили новый хоккейный стадион в Омске, как он повлиял на облик и престиж города, что у него внутри.
Среди спикеров — руководитель проекта строительства «G-Drive Арены» Мария Калько, главный архитектор Владислав Валовень, главный конструктор Вячеслав Луговцов, главный инженер Алексей Терехов, директор по эксплуатации Андрей Мохонько и многие другие. Именно эти люди принимали решения и продумывали каждую мелочь, чтобы арена получила реальное воплощение и стала местом притяжения омичей и гостей города.
Специалисты в деталях рассказали об этапах строительства домашней арены «Авангарда», которое стартовало в 2020 году. Уже в октябре 2022-го она открыла свои двери для омичей, а команда — вернулась в родной город. «G-Drive Арена» стала самым современным хоккейным стадионом в России: технологичная и многофункциональная площадка принимает матчи, концерты поп-звезд, чемпионаты ММА.
«Спортивное освещение — оно соответствует самым высоким стандартам, которые предъявляются и Международной федерацией хоккея, и Континентальной хоккейной лигой. Мы можем трансформировать арену под проведение концертов, выставки, какого-то шоу. Звук на арене можно охарактеризовать словом „бомбический“. Я рад, что люди с „G-Drive Арены“ уходят с улыбками на лицах», — поделился в медиапроекте главный инженер Алексей Терехов.