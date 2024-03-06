Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:02

Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Омичам показали, как строилась «G-Drive Арена»

Омичам показали, как строилась «G-Drive Арена»

6 марта 2024, 10:02
Фото: команда проекта «Воплощение энергии»
О том, как была придумана и построена «G-Drive Арена», как она работает и какая «начинка» у нее внутри, рассказали ее создатели.

К старту плей-офф КХЛ в сети представили новый медиапроект «Воплощение энергии». В нем архитекторы, конструкторы и инженеры рассказали, как в рекордные сроки построили новый хоккейный стадион в Омске, как он повлиял на облик и престиж города, что у него внутри.

Среди спикеров — руководитель проекта строительства «G-Drive Арены» Мария Калько, главный архитектор Владислав Валовень, главный конструктор Вячеслав Луговцов, главный инженер Алексей Терехов, директор по эксплуатации Андрей Мохонько и многие другие. Именно эти люди принимали решения и продумывали каждую мелочь, чтобы арена получила реальное воплощение и стала местом притяжения омичей и гостей города.

Специалисты в деталях рассказали об этапах строительства домашней арены «Авангарда», которое стартовало в 2020 году. Уже в октябре 2022-го она открыла свои двери для омичей, а команда — вернулась в родной город. «G-Drive Арена» стала самым современным хоккейным стадионом в России: технологичная и многофункциональная площадка принимает матчи, концерты поп-звезд, чемпионаты ММА.

«Спортивное освещение — оно соответствует самым высоким стандартам, которые предъявляются и Международной федерацией хоккея, и Континентальной хоккейной лигой. Мы можем трансформировать арену под проведение концертов, выставки, какого-то шоу. Звук на арене можно охарактеризовать словом „бомбический“. Я рад, что люди с „G-Drive Арены“ уходят с улыбками на лицах», — поделился в медиапроекте главный инженер Алексей Терехов.

#Общество#Спорт#Авангард#Омск#Омская область#Россия#Строительство#Наталья Александрова#Плей-офф
Подпишитесь
Зарплаты до 100 тысяч. Мэрия Омска срочно ищет дорожных рабочих и озеленителей
Сегодня, 05:53
На выборах президента в Омске выступит народный артист России Стас Михайлов
Сегодня, 05:17
«А где проверка хоть была?»: омичи не услышали звука экстренного оповещения
Сегодня, 09:25
Минус семь миллионов. Омскому экс-чиновнику Фрикелю отменили оправдательный приговор
Сегодня, 07:33
Раздеваться рано. В марте по Омской области ударят 26-градусные морозы
Сегодня, 06:30
Дети ждать не могут. Экс-мэр Омска Фадина высказалась по школе в Серебряном береге
Сегодня, 08:43