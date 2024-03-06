Не утонут. В омском микрорайоне «Зеленая река» хотят построить ливневую канализацию

Разработкой проектной документации занимался «Национальный земельный фонд», зарегистрированный в Омске и специализирующийся на деятельности в области архитектуры. О застройщике никакой информации нет, техзаказчиком при этом выступает омская компания «Нараяна». Фирмой владеет и руководит Максим Виесис. В 2020 году «Нараяна» занималась строительством внутриквартальных сетей в Ленинском округе, где должны были появиться дома многодетных семей. А в прошлом году компания разрабатывала проект строительства сетей водоснабжения и водоотведения для логопарка «Солнечный».