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Иллюстрация

Не утонут. В омском микрорайоне «Зеленая река» хотят построить ливневую канализацию

6 марта 2024, 11:27
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске в новом строящемся ЖК «Зеленая река» собираются построить ливневки

Проект для техзаказчика разработал «Национальный земельный фонд» из Омска.

Городу55 стало известно, что в микрорайоне «Зеленая река», который на Левобережье возводит питерский девелопер «Эталон», собираются построить сети водоотведения ливневых и поверхностных стоков. Проект первой очереди строительства прошел экспертизу. Положительное заключение выдало общество с ограниченной ответственностью «Базис».

Разработкой проектной документации занимался «Национальный земельный фонд», зарегистрированный в Омске и специализирующийся на деятельности в области архитектуры. О застройщике никакой информации нет, техзаказчиком при этом выступает омская компания «Нараяна». Фирмой владеет и руководит Максим Виесис. В 2020 году «Нараяна» занималась строительством внутриквартальных сетей в Ленинском округе, где должны были появиться дома многодетных семей. А в прошлом году компания разрабатывала проект строительства сетей водоснабжения и водоотведения для логопарка «Солнечный».

Напомним, что ранее ради строительства коммуникаций (канализации и водопровода) в микрорайоне «Зеленая река» в ноябре 2023-го одобрили вырубку 41 дерева, 2 кустарников и 100 кв. м поросли.

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#Общество#Омск#Строительство#Проект#Новости#Экспертиза#Зеленая река#Ливневка#Микрорайон#Юлия Истомина
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