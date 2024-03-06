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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

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Нашествие крыс, судьба выброшенных щенков и весенние холода. Омск сегодня

6 марта 2024, 14:09
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Жители Левого берега пожаловались на обилие крыс во дворе дома

В редакцию Города55 обратился житель дома на улице Взлетной с жалобой на огромных крыс, которые обитают в мусорных баках. По его словам, грызуны перестали бояться людей и считают себя полноправными жильцами территории. Такая ситуация вызывает недовольство у жителей близлежащих домов, однако УК не предпринимает никаких мер по устранению проблемы. Кроме того, омичи просят заменить мусорные контейнеры. На ситуацию отреагировали в городской администрации, объяснив, что жильцы дома должны самостоятельно собирать деньги на замену баков. Про нашествие крыс же в мэрии умолчали.

Крысиное логово. Жители дома на левобережье Омска рассказали о нашествии грызунов
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Новость №2. Стало известно, что стало с щенками, которых выбросили в мусорный контейнер

Щенки, которых выбросили в мусорку в селе Лузино Омского района, нашли новый дом — их передали местным жителям. Сейчас правоохранительные органы продолжают опрашивать свидетелей и искать человека, который выкинул мешок в помойку. Ему грозит уголовное дело за жестокое обращение с животными.

Омичам рассказали о судьбе щенков, выброшенных в мусорный бак
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Новость №3. Совсем скоро жителей Омской области ожидает сильное похолодание

Первые дни весны в регионе выдались теплыми, однако такая погода продлится недолго. По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, жителям Омской области стоит утепляться. Так, например, завтра ночью ожидается -10… -15 градусов, в светлое время суток температура воздуха поднимется до -3… -8 градусов, местами -14. Возможен небольшой снег и гололед. Полный прогноз на ближайшие дни читайте в материале.

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