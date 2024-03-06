Нашествие крыс, судьба выброшенных щенков и весенние холода. Омск сегодня

В редакцию Города55 обратился житель дома на улице Взлетной с жалобой на огромных крыс, которые обитают в мусорных баках. По его словам, грызуны перестали бояться людей и считают себя полноправными жильцами территории. Такая ситуация вызывает недовольство у жителей близлежащих домов, однако УК не предпринимает никаких мер по устранению проблемы. Кроме того, омичи просят заменить мусорные контейнеры. На ситуацию отреагировали в городской администрации, объяснив, что жильцы дома должны самостоятельно собирать деньги на замену баков. Про нашествие крыс же в мэрии умолчали.