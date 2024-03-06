На собрание кредиторов омского «НоваТора» никто не пришел

В Омске 1 марта должно было пройти собрание кредиторов ООО «НоваТор» — крупной фирмы, единственным учредителем которой является известный бизнесмен Арсен Пономарев. Сейчас «НоваТором» управляет конкурсный управляющий Вардан Варданян, который должен был на собрании отчитаться о своей деятельности.