На собрание кредиторов омского «НоваТора» никто не пришел

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
В Омске 1 марта должно было пройти собрание кредиторов ООО «НоваТор» — крупной фирмы, единственным учредителем которой является известный бизнесмен Арсен Пономарев. Сейчас «НоваТором» управляет конкурсный управляющий Вардан Варданян, который должен был на собрании отчитаться о своей деятельности.
Однако встреча пошла не по плану.
— По данным реестра требований кредиторов общее количество требований конкурсных кредиторов на дату проведения собрания составляет 171 643 713 руб. 17 коп., из которых 157 373 903 руб. 92 коп. являются голосующими, — говорится в официальном сообщении. — По данным регистрации общее количество голосов конкурсных кредиторов, присутствующих на собрании, составляет 0,00 ₽, что составляет 0% от голосующей части требований… Установлено отсутствие кворума для голосования по вопросам повестки дня.
В итоге собрание было признано несостоявшимся. Отметим, что судебное заседание, на котором Варданяну нужно будет отчитаться об итогах конкурсного производства в «НоваТоре», запланировано на 5 сентября текущего года.
Город 55 регулярно пишет об усилиях конкурсного управляющего по увеличению конкурсной массы. В частности, Варданян выставил на торги ряд активов, принадлежащих «НоваТору». Кроме того, он добился привлечения Арсена Пономарева к субсидиарной ответственности как виновника убытков компании.